Araba kredisi arayanlara müjde! O araçlara özel kredi fırsatı

Peugeot, araba sahibi olmak isteyen tüketicilere iyi bir haber verdi. Markanın hafif ticari araç kategorisindeki 2008, 3008, 5008, 208, 308, 408 ve 508 SUV modellerinde kampanya geçerli olacak. 2008 modelinde 120 bin TL'lik bir 12 aylık faizsiz kredi kullanılabilir. E-2008 modeli için de faizsiz olarak 12 ay boyunca 180 bin TL ödeme yapılıyor. 408 model için Allure donanıma on iki ay vadeli faizsiz olarak 180 bin TL ödeme yapılabilir; tüzel müşteriler için GT donanım paketi ise on iki ay vadeli faizsiz olarak 190 bin TL'ye sahiptir. 12 ay boyunca faizsiz olarak 120 bin TL'lik bir 308 modeli ve 180 bin TL'lik bir E-308 elektrikli modeli var.

Belediye yeni personeller alacak! Lise mezunu olan herkes başvuru yapabilir

Kamuya personeller alınacak! 18-50 yaş arası başvuru yapabilir

Belediye emekliye 2 bin lira verecek! Hemen başvuru yapın

Bireysel müşteriler, Active Prime ve Allure donanım paketlerinde 180 bin TL'lik bir faizsiz kredi ödemesi alırken, tüzel müşteriler, GT donanım paketinde 190 bin TL'lik bir faizsiz kredi ödemesi alabilirler. Tüzel müşteriler, 5008 model için 12 ay vadeli faizsiz bir kredi kullanabilir. Yenilenen tasarımıyla 208 model ve tamamen elektrikli model için 12 ay vadeli faizsiz kredi ile 90 bin TL ödeme yapılabilir. Yenilenen 508 model için tüzel müşteriler, on iki aylık faizsiz bir kredi ile 130 bin TL ödeme yapabilecek. Rifter modeli, BlueHDİ dizel motora ve 8 ileri tam otomatik şanzımana sahiptir ve 12 ay vadeli faizsiz kredi ile 110 bin TL'ye sahiptir. Müşteriler aynı zamanda Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van gibi ticari modeller için 12 ay boyunca yüzde 2,99 faiz oranıyla 190 bin TL'ye kadar kredi alabilecekler.