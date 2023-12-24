CHP'de Terör bildiri çatlağı: Partisinin destek vermediği bildiriye imza attı

CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grubu bulunan partilerin terörü ortak kınama bildirisine DEM parti ile beraber ortak hareket ederek imza atması partide büyük huzursuzluk yaratarak, Elazığ milletvekili .Gürsel Erol, partisinin aksine bildiriye tek başıma imza atıyorum diyerek tepki gösterdi.

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CHP'de Terör bildiri çatlağı: Partisinin destek vermediği bildiriye imza attı 1

"SİYASİ PROPAGANDA HALİNE GETİRİLMESİNİ ASLA DOĞRU BULMUYORUM"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin parti değil devlet meselesi olduğunu vurguladı.

Erol, Türkiye'nin üniter yapısını ve devletin varlığını korumak için gözünü kırpmadan ölmeyi göze alan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit olmasını "siyasi propaganda" haline getirmenin asla doğru olmadığını belirtti.

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