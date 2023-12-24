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CHP'de Terör bildiri çatlağı: Partisinin destek vermediği bildiriye imza attı
CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grubu bulunan partilerin terörü ortak kınama bildirisine DEM parti ile beraber ortak hareket ederek imza atması partide büyük huzursuzluk yaratarak, Elazığ milletvekili .Gürsel Erol, partisinin aksine bildiriye tek başıma imza atıyorum diyerek tepki gösterdi.
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