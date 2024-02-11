AK Parti'yi yasa boğan ölüm! İstanbul il kadın kolları başkan yardımcısı Fatma Sevim Baltacı geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti

AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, AK Parti İstanbul İl Binası önünde gerçekleşen trafik kazasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İL BİNASINA GİTMEK İÇİN YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN ARABA ÇARPTI

Olay, akşam saatlerinde Beyoğlu AK Parti İstanbul İl Binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, il binasına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı’ya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Baltacı yola savrularak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Baltacı’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından Baltacı ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Baltacı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İL BAŞKANI KABAKTEPE ACI HABERİ DUYURDU

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Sosyal Medya Platformu X’te yaptığı açıklamada;

“AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcımız Değerli Fatma Sevim Baltacı'yı gerçekleşen elim bir trafik kazasında kaybetmiş bulunmaktayız.

Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah” ifadelerine yer verdi.