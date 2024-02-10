Emekli ikramiyesinde miktar belli oluyor! Emekliyi bayram ettirecek 2 formül

Emekliler, yılda iki kez bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yıl ikramiyelerinin ne kadar artacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız" açıklamasını yaptı. Ek olarak, "Bu çerçevede çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz" açıklamasının ardından emekliye ikramiye zammına ilgi arttı.

Ek olarak, emekliye bayram ikramiyesi düzenlemesi Meclis tarafından ne zaman yürürlüğe girecek? Emeklilerin bayram ikramiyesine zam yapmak için neler konuşuluyor?

Ocak ayında yapılan artış nedeniyle milyonlarca emekli refah payı farklarını aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarındaki fark hesaplara yattı. Bu nedenle, emeklilerin toplam ocak artışı %49,25 oldu ve bu da memur emeklileri ile eşitti.

Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek?

Zamlı maaşların belirlenmesinin ardından bu yılın nisan ve haziran aylarında ödenecek ikramiyeler için zam planının ayrıntıları da netleşiyor.

Bakan Işıkhan, "Emeklilerimize bir seferlik 5 bin lira destek verdik" dedi. Emeklilerimiz rahat olsun. Cumhurbaşkanımız ve bizler de emeklilerimizin yanında her zaman bulunduk. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ile gerekli değerlendirmeleri tamamladıktan sonra Cumhurbaşkanımızın takdirine sunarız. Daha sonra onun talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları ve adımları atarız. Hükümet olarak bu eylemi gerçekleştirmeye hazırız. Bu çerçevede çalışmalara hızla başlayabiliriz" dedi.

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İktidara yakın Sabah, bayram ikramiyesine zam yapmak için iki yöntemin öne çıktığını söylüyor. Emekliler 2024 yılında ikramiyelerini zamlı olarak alacaklar.

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Hangi Rakamlar Doğru?

Birinci formüle göre emeklilere refah payı da dahil olmak üzere yüzde 49,25 oranında artış sağlanacaktır. Bu durumda, 2 bin liralık ikramiye 3 bin liraya yükselecek ve emekliler her iki bayramda da 6 bin lira ikramiye alabilecek.

İkinci formülde ise "Cumhuriyetin 100. Yılı" nedeniyle 5 bin liralık bir hediye veriliyor. Bu, emeklilere iki bayramda 10 bin lira ikramiye ve ikramiyelerin 5 bin liraya yükseltilmesine yol açabilir. Bu nedenle, emeklilerin toplam ikramiye ödemeleri yeni taban maaş olan 10 bin liraya yükseltilecektir.

Emekli bayram ikramiyesi yasası Mart ayında Meclis'e getirilecek ve Nisan ayında Ramazan Bayramı öncesi ödenecek.

Çalışmanın tamamlanması ve TBMM'ye yasa teklifi olarak sunulması bekleniyor. Mart ayının son haftasına kadar düzenleme yasalaşır. Bu arada, ikramiyelerin artması için yıllık enflasyon rakamlarının da dikkate alınabileceği söyleniyor.