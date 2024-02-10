Araba alacaklar dikkat! 2.el yerine sıfır alın, yeni kampanya başlattılar

Dünyaca ünlü otomobil devi Honda, stokların tükenmesini önlemek için popüler modellerini düşük fiyatlara satıyor.

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Araba alacaklar dikkat! 2.el yerine sıfır alın, yeni kampanya başlattılar

Japon otomobil üreticisi Honda, rakipleri Passat ve Insignia'nın üretimini durdurmasının ardından bir anda gündeme geldi. Aynı pazar segmentindeki rakiplerin çekilmesinin ardından, bu otomobil geniş ailelerin ilk tercihi oldu çünkü geniş bagaj hacmi ve geniş iç hacmi vardı.

1,5 litrelik turbo motoruyla güçlü ve geniş ailelerin ihtiyaçlarını karşılayan geniş bagajıyla 570 litrelik bir SUV ile karşılaştırılabilir. Ayrıca, Honda'nın Türkiye'deki stoklarını artırmak için yaptığı fiyat revizyonları, Honda'nın daha da çekici hale geldi. Büyük iç hacmi, ağır ve sağlam şasisi ve güçlü motoru sayesinde kalabalık ailelerin uzun yolculuklarda iyi bir yol arkadaşı olacak gibi görünüyor.

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