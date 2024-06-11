Bayram öncesi büyük destek! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemeleri duyurdu

Kurban Bayramı öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere önemli bir destek sağladı.

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Bayram öncesi büyük destek! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemeleri duyurdu

İhtiyaç sahiplerinin bayram öncesi temel gıda ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 847,6 milyon lira kaynak aktarılacak.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, birlik ve beraberliği artırmak için Ramazan ayı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar öncesinde sosyal yardımları artırdıklarını vurguladı. Her yıl ihtiyaç sahiplerine yapılan bu yardımlar, toplumda yardımlaşma ve destek kültürünü güçlendirir.

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Kurban Bayramı öncesinde aktarılan kaynakların ihtiyaç sahiplerine hızlı ve etkili bir şekilde dağıtılacağı bildirildi. İhtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için bu kaynaklar, bayram öncesinde rahat bir şekilde hazırlanmalarını sağlayacak.

Dini bayramlar öncesinde yapılan gıda yardımlarının yıllık toplam tutarı 6,8 milyar lirayı aştı. Bu, hükümetin ihtiyaç sahiplerine sağladığı sosyal yardımın önemli bir göstergesi olarak görülüyor. Yardımların sürekli olarak artması, toplumun refah seviyesini yükseltir ve sosyal dayanışmanı güçlendirir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yönelik bu kaynak aktarımı, toplumun sosyal yardımlara olan güvenini güçlendiriyor. Yardıma muhtaç insanların yaşam standartları iyileşiyor ve sosyal adalet sağlanıyor, bu destekler devletin sosyal politikaları çerçevesinde sağlanıyor.

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