Karbonhidratı kestim diye paylaştı! Nesrin Cavazade'nin son paylaşımı olay oldu

Reyting rekorları kıran Yasak Elma dizisinde rol alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran Cavadzade, "Karbonhidratı kestim" notuyla paylaştığı bir video ile fit halini gösterdi.

Ünlü oyuncunun bikinili videosu, hayranlarından ve takipçilerinden büyük ilgi gördü. Bununla birlikte, paylaşımına yapılan yorumlar çeşitli fikirleri ortaya çıkardı. Bazı takipçileri, "Keşke kesmeseydin" ve "Önceden daha iyiydin" gibi eleştirel yorumlarda bulundu, ancak diğerleri Cavadzade'nin iyi görünüşü için övgüde bulundu.

Daha önce estetik iddialarına karşı Cavadzade, "Gluteni, şekeri her türlü kes. 20 yıl aralıksız spor yap, senin de benim gibi estetiklerin olur" dedi.