Koltuk altınız çok daha iyi olacak! Koltuk altı kararması nasıl geçer?

Koltuk altı kararması, özellikle kadınların giyim tercihlerini etkileyecek kadar can sıkıcı bir durumdur. Aşırı terleme, havasızlık ve çeşitli epilasyon türlerinin ciltte yarattığı yan etkiler nedeniyle ortaya çıkabilir.

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Koltuk altınız çok daha iyi olacak! Koltuk altı kararması nasıl geçer?

Koltuk altı kararması, epilasyon, havasızlık, sürtünme, aşırı terleme ve genetik faktörler gibi birçok nedenden kaynaklanabilir.

Kararmaların önüne geçmek için bitkisel veya lazer gibi klinik yöntemlere başvurabileceğiniz gibi leke açıcı krem ve losyon ürünleri de kullanabilirsiniz.

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Karbonat

Koltuk altı beyazlamanın en yaygın yöntemlerinden biri karbonattır. Koltuk altınızı beyazlatır, gözeneklerin açılmasını sağlar ve deodorant gibi kimyasal maddelerden korur.

Uygulaması: Bir miktar su ile karbonatı macun kıvamına koyun ve koltuk altlarınıza sürün. Bir süre bekledikten sonra durulayınız.

Limon

Limon, koltuk altı beyazlatma için ideal bir doğal beyazlatıcıdır. İçeriğinde asit olduğu için hassas ciltli kişilerin önce küçük bir bölümde test etmesi önerilir.

Uygulaması: Temizlediğiniz koltuk altınıza limon sürün ve iyice ovalayın. Her gün bir kez tekrarlayın.

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