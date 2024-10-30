Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 101. Yılında, Pendik’te 101 metrelik Türk bayrağı açıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Pendik’te büyük coşkuyla kutlandı. Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 101. Yıl Dönümü için hazırlanan 101 metrelik Türk bayrağı çarşıda dalgalandı.

Sahildeki kutlama programında okunan şiirler, halk oyunu gösterileri, oratoryom ve okunan 100. Yıl Marşı, cumhuriyet coşkusunu daha da artırdı. Belediye Başkanı Ahmet Cin, tüm şehitlere rahmet gazilere de sıhhat dileyerek “Halkımızla beraber yürüyüş yapıp Cumhuriyetimizin 101. Yılı'nı kutladık. Ülkemizin birliği, beraberliği açısından bu etkinlikler çok değerli, çok önemli. İnşallah, bundan sonraki süreçte çok daha etkin bir şekilde kutlamalarımız devam edecek.” dedi.

Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 101. Yıl Dönümü, Pendik’te çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar kapsamında 101 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağıyla birlikte düzenlenen kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Kaymakam Mehmet Yıldız, ilçe protokolü ve yüzlerce öğrenci katılarak eşlik etti. Bando takımı marşları eşliğinde yürüyen kalabalığa vatandaşlar ellerindeki Türk Bayraklarıyla eşlik etti.

Başkan Ahmet Cin: “Cumhuriyet kutlamaları birlik, beraberlik açısından çok değerli”

Belediye Başkanı Ahmet Cin, yaptığı açıklamada tüm şehitlere rahmet, gazilere de sıhhat dileyerek Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin önemine değindi. Başkan Ahmet Cin: “Cumhuriyet Bayramı'mızın vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyetimizin 101. Yılı'nda 101 metre bayrakla bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bu ülke için şehit olan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize sıhhat, selamet diliyoruz. Halkımızla beraber bu yürüyüşü hep beraber yaptık, Cumhuriyetimizin 101. Yılı'nı kutlamış olduk. Ülkemizin birliği, beraberliği açısından bu etkinlikler çok değerli, çok önemli.” diyerek bundan sonraki süreçte çok daha etkin bir şekilde kutlamaların devam edeceğini vurguladı.

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Kaymakam Mehmet Yıldız, gençlere mesaj verdi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında hazırlanan 101 metrelik Türk Bayrağıyla yürüyüş sonrası kutlama töreni gerçekleştirildi. Törende Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, konuşma yaparak “Gazi Mustafa Kemal önderliğinde kurulan cumhuriyetimiz sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda bir inanç, bir ilerleme ruhu ve bir mirastır. Bu miras, kahraman ve fedakar milletimize ilelebet pranga vurulamayacağının ispatıdır.” dedi. Konuşmasında gençlere de seslenen Kaymakam Yıldız: “Cumhuriyet sadece geçmiş değil, gelecektir. Bilime, teknolojiye, eğitime dört elle sarılın. Cumhuriyetin sizden beklediği aynı zamanda dünyada söz sahibi bir ülke yaratmaktır.” şeklinde konuştu.

Başkan Ahmet Cin, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi

Sahildeki törende okulların, günün önem ve anlamına yönelik hazırladığı etkinlikler gerçekleştirildi. Okunan şiirler, halk oyunu gösterileri, oratoryom ve okunan 100. Yıl Marşı tören alanındaki cumhuriyet coşkusunu daha da artırdı. Gösterilerin ardından Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Resim, Şiir ve Kompozisyon’da üçüncü olanlara ödüllerini Belediye Başkanı Ahmet Cin vererek tebrik etti.

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