Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu,'' Kürt kardeşim bu eli sımsıkı tut!''

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor... İşte o açıklamalardan detaylar...

Erdoğan'ın açıklamaları:

''Grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Karşılıksız sevdanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim muhabbetimizi daim eylesin. Dün bildiğiniz gibi cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıldönümüydü. Yurtdışı temsilcilerimizde ve KKTC'de kutlamalar yaşandı. Bayram sevincimizi paylaşan herkese, tüm liderlere buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Milli mücadelemizin şehitlerini bir kez daha minnetle yad ediyorum. Geçen hafta cumhuriyetimizin kazanımlarından biri olan TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik alçakça bir saldırı oldu. Bu saldırıda şehit düşen kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Dün TUSAŞ'ımızı ziyaret ettik, çalışanlarımızla kucaklaştık. TUSAŞ tarafından geliştirilen yerli ve milli helikopterimiz GÖKBEY'i Jandarma Genel Komutanlığımıza teslim ettik. Yıl sonu gelmeden iki adet GÖKBEY'i daha jandarmamıza teslim edeceğiz. TUSAŞ çalışanlarımızın gözlerinde tam anlamıyla bir adanmışlık vardı. TUSAŞ çalışanlarının hainlere rağmen daha fazla çalışarak şehit arkadaşlarının ruhlarını şad etmeyi sürdüreceklerine inanıyorum. ''

"BU CUMHURİYET TÜRK'ÜN OLDUĞU KADAR KÜRT'ÜN DE CUMHURİYETİDİR"

''Değerli milletvekili arkadaşlarım çatısı altında bulunduğumuz bu aziz Meclis 23 Nisan 1920'de faaliyetlerine başlamış, zaferin ardından 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etmiştir. Burada şu noktanın altını çizmek isterim, cumhuriyet belli bir kitlenin belli bir mezhebin, belli bir etnik kökenin cumhuriyeti değildir. Bu cumhuriyet alevinin de sunninin de cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet solunda cumhuriyetidir sağın da cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet hayat tarzı her ne olursa olsun, kendisini bu vatana ait hissedenlerin cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet Türk'ün olduğu kadar Kürt'ün de cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet bizim hepimizin eseridir. Bu cumhuriyet 85 milyonun tamamının cumhuriyetidir. Ben inanıyorum ki bu topraklar üzerinde yaşayan hiç kimsenin cumhuriyet fikri ile bir meselesi yoktur.''

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''Milletimiz tüm olumsuzluklara rağmen hem cumhuriyet fikrine hem de TBMM'ye sımsıkı sahip çıkmıştır. Bugün cumhuriyetimiz 85 milyonun yuvası olarak güçlüdür, dimdik ayaktadır. Hem aziz milletimiz için hem geniş coğrafyamız için umuttur. Şehitlerimizin kanından rengini alan al yıldızlı bayrağımız da, istiklal marşımız da aydınlık geleceğimizdir. Cumhuriyeti kollamaya, yaşatmaya devam edeceğiz. ''

''Cumhuriyetimiz coğrafyamızda on yıllar boyunca devam eden savaşlar sonucu kuruldu. Biz haritamızı kendimiz çizeriz dedik. Sınırlarımızı kendimiz belirleriz dedik. Milli mücadele ile haritamızı şehitlerimizin kanları ile çizdik. Yakın coğrafyamızdaki bazı ülkeler aynı başarıyı gösteremediler. Osmanlı Devleti'nin mirasçısı olarak coğrafyadaki kaostan etkilenmektedir. ''

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