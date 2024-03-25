Cumhurbaşkanı meydanlardan seslendi: “Emeklilerin yanındayım”

Milyonlarca emekli, yoksulluk ve açlık sınırının altında maaşla geçinmeye çalışıyor. Ortalama 10 bin lira olan emekli maaşı birçok kimseye yetmiyor. Özellikle de kirada oturan vatandaş için durum daha da zor.

Hükümet, emekli hakkında birçok adım atsa da adeta bunlar by-pass etkisi gösterdi. Emekli vatandaş ise, kalıcı bir çözüm bekliyor.

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EMEKLİNİN YANINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Çorum mitinginde halka hitap etti. Enflasyon ve emeklilerle ilgili mesajı yine dikkat çekti. Seyyanen zam beklentileri halen devam ederken Erdoğan’ın yaptığı açıklama kafa karıştırdı. İşte Çorum mitinginden öne çıkanlar;

“Emeklilerimizin yükünü hafifletmek için elimizden geleni yapıyoruz. Son olarak kamu bankalarımız aylık miktarına göre promosyon tutarını 8 ila 12 bin liraya kadar yükseltti, bugün başvuruları almaya başladı. Özel bankalar da bu tutarların altında zaten kalmayacaklar.

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Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesini ise 2-5 Nisan arasında hesaplarına yatırıyoruz. İnşallah bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.”

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ENFLASYON DÜŞECEK

“Fiyat istikrarını sağlamadan yapılan maaş zamlarının daha cebe girmeden nasıl eridiğini en iyi sizler biliyorsunuz. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Bütçe imkanlarını genişletmek için hazırlıklarımız var. Önümüzdeki yıldan itibaren emeklilerimizin ve çalışanlarımızın alım gücünü eskisinin üstüne çıkarmaya başlayacağımıza inanıyorum.”

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