Eski İYİ Partili adaydan Hüseyin Karakaya’ya sürpriz destek! Bağımsız aday Fuat Onbaşılı, Karakaya lehine yarıştan çekildiğini açıkladı

Seçimler az bir süre belediye başkanlığı seçimlerinde hangi adayın kazanacağı merak edilirken, Kartal'da büyük bir sürpriz yaşanarak İYİ Parti eski ilçe başkanı bağımsız belediye başkan adayı Fuat Onbaşılı, yarıştan çekilerek seçimlerde AK Parti adayı Mimar Hüseyin Karakaya'yı destekleme kararı aldığını açıkladı.

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Eski İYİ Partili adaydan Hüseyin Karakaya’ya sürpriz destek! Bağımsız aday Fuat Onbaşılı, Karakaya lehine yarıştan çekildiğini açıkladı

31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler yaklaştıkça siyasette hareketlilik arttı. Başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürürken AK Parti kanadını mutlu edecek haber Kartal Belediye Başkan Adayı ve İYİ Parti Kartal eski İlçe Başkanı Fuat Onbaşılı’dan geldi.

AK PARİ KARTAL'I ALMAYA ÇOK YAKIN

Bağımsız başkan adayı olarak yola çıkan Onbaşılı, 31 Mart yerel seçimlerine girmeyeceğini ve AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya lehine yarıştan çekildiğini açıkladı.

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KULİSLERDE KARAKAYA’NIN ÖNDE OLDUĞU KONUŞULUYOR

Önümüzdeki hafta yapılacak olan yerel seçimlere kadar Mimar Karakaya için durmadan çalışacağını belirten Onbaşılı, adaylıktan çekildiğini ve Karakaya’yı desteklediğini bugün (22 Mart Cuma) saat 21.00’da yapılacak olan programla duyurucak. Gün geçtikçe çalışmalarını ve gücünü artıran Karakaya’nın 31 Mart seçimleri için önde olduğu da gelen bilgiler arasında.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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