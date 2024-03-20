Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’in darbe çıkışına sert yanıt geldi…

Siyasette demeç savaşları devam ediyor. Yaklaşık 10 gün kalan yerel seçimler öncesinde AK Parti ve CHP’den açıklamalar peş peşe geliyor. Bu seferki konunun ana başlığı ise, “darbe” oldu…

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’in darbe çıkışına sert yanıt geldi…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Gecenin üçünde yine telefon çalsın, darbe oluyor desinler ayağa kalkar fırlarım, kim yaptığıyla ilgilenmem. Ama derlerse ki gençler yapıyor, bütün partideki gençler, 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak. Ben o darbeye teslim olurum” açıklamasını yapmıştı.

Askere gitmeye hazırlanan 22 yaşındaki genç, motosikletiyle otobüse çarparak can verdi!Askere gitmeye hazırlanan 22 yaşındaki genç, motosikletiyle otobüse çarparak can verdi!

Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Özel’in yaptığı açıklamalara Cumhurbaşkanı sert şekilde eleştirdi.

DARBE ŞAKŞAKÇILIĞINI BIRAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Burdur mitingine katıldı. Erdoğan, Burdur mitinginde muhalefet partisine yüklendi. Özgür Özel’in darbe söylemlerine sert yanıt verdi. İşte Cumhurbaşkanı’nın o açıklamaları;

ekran-resmi-2024-03-20-18-56-07.png

“CHP'nin DEM'den transfer ettiği aday çıkıyor İstanbul'un bir ilçesi için akla ziyan sözler ediyor. Özgür efendi akılla mantıkla bağdaşmayacak darbe açıklaması yapıyor. Darbecilerden kendisine milli iradenin yerle yeksan edildiğine dair telefon gelecekmiş, o da bunu gençler yapıyor diye sevinecekmiş. Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın. Devrik başkanları darbecilerin tanklarının arasından kaçmıştı.

3 dönümlük arazisini jandarmaya bağışlayan Fatma nineye plaket!3 dönümlük arazisini jandarmaya bağışlayan Fatma nineye plaket!

Özgür efendi yanına İBB Başkanı'nı da alsın Türk siyasetine bulaştırdıkları bu lekeden dolayı milletten özür dilesin. Siyasi rüştünü ispat etmek istiyorsa beklenen tavır budur. Sadece şu olaylar bile farkımızı ortaya koymaya kafidir”

ekran-resmi-2024-03-20-18-56-53.png

DESTE DESTE PARA BALYALARI

“Deste deste para balyalarından yapılan kuleleri siz de izlediniz. Nereden geldiği ve nereye gittiği belli olmayan paralar var. Her televizyona çıkan farklı açıklama yapıyor. Yöneticilerinin hepsi ayrı telden çalıyor. Hiç kimse şüphe bulutlarını giderecek mantıklı cümle kurmuyor. Meşhur hesap uzmanının ortalıkta esamesi yok.”

Emeklileri heyecanlandıran yeni gelişme! AK Parti'den yeni emekli maaş açıklaması!Emeklileri heyecanlandıran yeni gelişme! AK Parti'den yeni emekli maaş açıklaması!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MHP'de 14. Olağan Büyük Kurultayı Ankara'da toplandı, Devlet Bahçeli 11'inci kez genel başkan oldu
MHP'de 14. Olağan Büyük Kurultayı Ankara'da toplandı, Devlet Bahçeli 11'inci kez genel başkan oldu
Devlet Bahçeli, Erdoğan'a 'Bırakamazsın diyerek cumhur ittifakının 2028 Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Devlet Bahçeli, Erdoğan'a 'Bırakamazsın diyerek cumhur ittifakının 2028 Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
MHP lideri Bahçeli, Erdoğan’a seslendi: “Türk milletini yalnız bırakamazsın!”
MHP lideri Bahçeli, Erdoğan’a seslendi: “Türk milletini yalnız bırakamazsın!”
AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz İmamoğlunun ipliğini pazara çıkardı! Vaat edip yapamadıklarını tek tek yayınladı
AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz İmamoğlunun ipliğini pazara çıkardı! Vaat edip yapamadıklarını tek tek yayınladı
Son Haberler
Akaryakıtta yeni dönem! Artık fiyat farkı olmayacak…
Akaryakıtta yeni dönem! Artık fiyat farkı olmayacak…
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’in darbe çıkışına sert yanıt geldi…
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’in darbe çıkışına sert yanıt geldi…
Dünyada bir anda viral oldu! Will Smith’ten takdir toplayan hareket: “Ramazan’da Kur’an okudum”
Dünyada bir anda viral oldu! Will Smith’ten takdir toplayan hareket: “Ramazan’da Kur’an okudum”
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı ile ilgili çok sert açıklamalar! ''Trabzonspor yapılanların hesabını tek tek soracak''
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı ile ilgili çok sert açıklamalar! ''Trabzonspor yapılanların hesabını tek tek soracak''
Kurum'dan İmamoğlu'na olay gönderme! İstanbulluları yalanlardan tamamen kurtaracağız
Kurum'dan İmamoğlu'na olay gönderme! İstanbulluları yalanlardan tamamen kurtaracağız
Özgür Özelden çok ilginç çıkış! CHP'lilerin Para sayma görüntüleri üzerinden siyaset karıştı!
Özgür Özelden çok ilginç çıkış! CHP'lilerin Para sayma görüntüleri üzerinden siyaset karıştı!
Çok Okunanlar
Emeklileri heyecanlandıran yeni gelişme! AK Parti'den yeni emekli maaş açıklaması!
Emeklileri heyecanlandıran yeni gelişme! AK Parti'den yeni emekli maaş açıklaması!
20 Mart 2024 Çarşamba günlük burç yorumları| Bugün hayatınızı etkileyecek önemli gelişmeler!
20 Mart 2024 Çarşamba günlük burç yorumları| Bugün hayatınızı etkileyecek önemli gelişmeler!
Böyle aday ve seçim vaadi hiç görülmedi, daha seçilmeden işe koyuldu! ''Seçilemezsem helali hoş olsun''
Böyle aday ve seçim vaadi hiç görülmedi, daha seçilmeden işe koyuldu! ''Seçilemezsem helali hoş olsun''
Promosyonda kartlar yeniden dağıtılıyor! İş Bankası emekliye bayram ettirecek
Promosyonda kartlar yeniden dağıtılıyor! İş Bankası emekliye bayram ettirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'lilerin para sayma olayına çok sert çıktı ''Bu oyun iyice kirlendi, millet hesabını soracak''
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'lilerin para sayma olayına çok sert çıktı ''Bu oyun iyice kirlendi, millet hesabını soracak''
ABB adayı Turgut Altınok, çok konuşulan mal varlığını ''Mal varlığım helaldir'' diyerek duyurdu
ABB adayı Turgut Altınok, çok konuşulan mal varlığını ''Mal varlığım helaldir'' diyerek duyurdu
Yorumlananlar
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...