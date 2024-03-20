Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’in darbe çıkışına sert yanıt geldi…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Gecenin üçünde yine telefon çalsın, darbe oluyor desinler ayağa kalkar fırlarım, kim yaptığıyla ilgilenmem. Ama derlerse ki gençler yapıyor, bütün partideki gençler, 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak. Ben o darbeye teslim olurum” açıklamasını yapmıştı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Özel’in yaptığı açıklamalara Cumhurbaşkanı sert şekilde eleştirdi.

DARBE ŞAKŞAKÇILIĞINI BIRAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Burdur mitingine katıldı. Erdoğan, Burdur mitinginde muhalefet partisine yüklendi. Özgür Özel’in darbe söylemlerine sert yanıt verdi. İşte Cumhurbaşkanı’nın o açıklamaları;

“CHP'nin DEM'den transfer ettiği aday çıkıyor İstanbul'un bir ilçesi için akla ziyan sözler ediyor. Özgür efendi akılla mantıkla bağdaşmayacak darbe açıklaması yapıyor. Darbecilerden kendisine milli iradenin yerle yeksan edildiğine dair telefon gelecekmiş, o da bunu gençler yapıyor diye sevinecekmiş. Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın. Devrik başkanları darbecilerin tanklarının arasından kaçmıştı.

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Özgür efendi yanına İBB Başkanı'nı da alsın Türk siyasetine bulaştırdıkları bu lekeden dolayı milletten özür dilesin. Siyasi rüştünü ispat etmek istiyorsa beklenen tavır budur. Sadece şu olaylar bile farkımızı ortaya koymaya kafidir”

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DESTE DESTE PARA BALYALARI

“Deste deste para balyalarından yapılan kuleleri siz de izlediniz. Nereden geldiği ve nereye gittiği belli olmayan paralar var. Her televizyona çıkan farklı açıklama yapıyor. Yöneticilerinin hepsi ayrı telden çalıyor. Hiç kimse şüphe bulutlarını giderecek mantıklı cümle kurmuyor. Meşhur hesap uzmanının ortalıkta esamesi yok.”

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