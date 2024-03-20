3 dönümlük arazisini jandarmaya bağışlayan Fatma nineye plaket!

Burdur’un Bucak ilçesinde yalnız başına yaşayan Fatma Arıcan’ın jandarmaya bağışladığı ev ve arazisini devir teslim töreni gerçekleşti. Araziyi devir alan Jandarma Asayiş Vakfı Yetkilisi Emekli Albay Önal, Fatma teyzeye desteğinden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

3 DÖNÜMLÜK ARAZİYİ JANDARMAYA BAĞIŞLADI

Burdur’un Bucak ilçesi Boğazköy’de eşi öldükten sonra tek başına yaşayan Fatma Arıcan (81), Burdur-Antalya kara yolu üzerinde bulunan yaklaşık 3 dönümlük arazisine talip olan ve daireler teklif eden birçok kişi olmasına rağmen bütün teklifleri geri çevirerek kendisiyle ilgilenen jandarmaya bağışladı. 1950 yılında ailesi ile Bulgaristan’dan göç eden Arıcan, Bucak ilçesinde tanışıp evlendiği eşiyle çalışmak için önce Antalya’ya, oradan da Almanya’ya işçi olarak gitti. Almanya’da çalıştığı 14 senenin ardından Bucak’a geri dönen Arıcan çifti, babasından kalan araziye ev yaparak burada yaşamını sürdürdü.

Bahçesine diktikleri ağaçları gözü gibi büyüten Fatma Arıcan, çocuğu olmayınca vefat eden kardeşlerinin çocuklarını evlendirip onlara daire ve dükkan hediye etti. Eşi vefat ettikten sonra tek başına yaşamını sürdüren Fatma Arıcan, kendisini sürekli ziyaret eden ve yardımına koşan jandarmaya büyük bir jestte bulundu.



Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Asayiş Vakfı Yetkilisi Emekli Albay Atilla Önal Bucak, bağışlanan ev ve arsanın devrini gerçekleştirerek Fatma Arıcan ile bir araya geldi. Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı’nda bir araya gelen emekli Albay Önal ile Fatma Arıcan’a İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alperen Çatlı eşlik etti.

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Jandarma’ya evini ve arazisini bağışlayan Fatma Arıcan’a plaket ve hediye takdiminde bulunan Vakıf Yetkilisi Albay Atilla Önal teşekkürlerini ileterek başladığı konuşmasında, “Jandarma Asayiş Vakfı olarak teyzemizin bu gönlünden kopan yılların birikimi olan evini ve arsasını bize bağışlaması maddi yönünden ziyade bizi manevi olarak çok mutlu etti. Vatandaşımızın Jandarma’ya Jandarma Vakfı’na böyle bir teveccüh göstermesi gerçekten memnuniyet verici bir durum. Tabii bu kendiliğinden oluşan bir şey değil. Bizim jandarmamız Türkiye’nin yüzde 93’ünde görev yapıyor. En ücra köşesinden şehir merkezine kadar birçok yerde görevleri jandarma yapıyor. Bu vesile ile teyzemizle güzel bir ilişki kurmuşlar. Onun ihtiyaçlarını karşılamışlar, bunu iyi niyet ile yapmışlar. Bu ilişkiden sonra teyzemiz gönlünden koparak bu evini ve arsasını jandarmaya bağışlamak istediğini iletince jandarma arkadaşlarımız da bize teyzemizin bağış yapmak istediğini bildirince biz de yasal prosedürü tamamladık ve gelip kendisini ziyaret ettik. Bugün evinin ve arsasının devir işlemini tamamladık. Teyzemiz müsterih olsun” dedi.

Devir teslim töreninde mutluluğu ve heyecanı yüzünden okunan Fatma Arıcan ise, "Antalya-Burdur kara yolu üzerinde evim ve arazim vardı. Bunu jandarmaya bağışladım. Bugün de vakıftan geldiler bana hediye verdiler. Hepsine teşekkür ediyorum" sözlerini sarf etti.

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