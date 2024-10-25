Cumhurbaşkanı Erdoğan SAHA EXPO 2024'de önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da katıldığı “SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Programı”nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Fuarı SAHA EXPO 2024'de konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli başlıklar...

"(TUSAŞ'a terör saldırısı) Şehitlerimiz sebebiyle acımız büyük olsa da Türkiye Yüzyılı ülkümüze kasteden alçaklarla mücadele azmimiz çok daha büyüktür."

"Milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı başarısız olacak, en sonunda dönüp kandan beslenen terör baronlarını vuracaktır."

"Hava Kuvvetlerimiz ve MİT Başkanlığımız bu alçak saldırıya cevabımızı Suriye ve Irak'taki terör hedeflerini yok ederek katbekat fazlasıyla vermiştir."

"Biz bu kalleşliklerin arkasındaki niyetin ne olduğunu çok net görebiliyoruz. Biz kiralık katil sürülerinin emellerinin ne olduğunun da gayet farkındayız."

"Türkiye Cumhuriyeti sadece tüm terör örgütlerinden değil, bu cinayet şebekelerini üzerimize salan emperyalist çetelerden de daha büyüktür, daha güçlüdür."

"Terör eylemi akabinde milletimizin yanı sıra muhalefet dahil siyasi partilerimizin benimsediği müşterek duruşu takdirle karşılıyoruz."

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"Milletin, memleketin, devletimizin güzide kurumlarının hak ve çıkarlarının reyting yarışlarına feda edilmemesi gerekiyor."



"(SAHA EXPO) Fuar boyunca 4,6 milyar doları ihracat sözleşmesi olmak üzere 6,2 milyar dolarlık anlaşmaların imzalanacak olması dikkate değerdir."

"Sadece 2024 yılı içerisinde savunma sanayi şirketlerimiz 178 farklı ülkeye ürün ihraç ederek ciddi bir rekora imza attı."

"TÜRKSAT 6A ve İMECE projelerinde edindiğimiz kabiliyetleri, Ay misyonumuzun hazırlık ve gerçekleştirme süreçlerinde de kullanacağız."

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