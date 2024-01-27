Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir İlçe Belediye Başkan Adaylarını açıklıyor!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir İlçe Belediye Başkan Adaylarını açıklıyor!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili İzmirliler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sabah yaşadığımız 5.1 büyüklüğündeki depremden dolayı tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Cumhur İttifakı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın ardında bugün de ilçe belediye başkan adaylarımızı açıklamak için bir aradayız.

Büyükşehir adaylarımız şehirlerimiz için geliştirdikleri vizyon projelerini açıklamaya başladılar. İnşallah 31 Mart'ta diğer pek çok şehrimiz gibi İzmir'in de tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına inanıyorum.

Türkiye'de artık sadece şovla, sadece yalanla, sadece algıyla belediye başkanlığı yaparak şehirlerimizin yıllarını heba etme devri sona ermiştir.

Ayrıntılar geliyor.

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