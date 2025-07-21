Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı: 52 yıllık tarihi anlaşma bitiyor

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye ile Irak arasında 1973'te imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, 27 Temmuz 2026'da yürürlükten kalkacak. Anlaşma en son 2010 yılında, 15 yıl süreyle uzatılmıştı.

Türkiye ile Irak arasında 1973 yılında imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, 2026 yılında sona erecek. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 20 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

52 YILLIK ANLAŞMA 2026'DA SONA ERECEK

Resmî Gazete'de yer alan 10113 sayılı karara göre, Türkiye ile Irak arasında 1973 yılında imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması 27 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlükteki anlaşmalar, protokoller ve bunlara ek belgelerin geçerliliği sona erecek.

SON OLARAK 2010 YILINDA UZATILMIŞTI

İki ülke arasında ilk olarak 1973'te imzalanan bu anlaşma, yıllar içinde çeşitli protokollerle güncellenmiş ve son olarak 2010 yılında 15 yıl süreyle uzatılmıştı.Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:"22/4/1975 tarihli ve 7/9843 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan 27/8/1973 tarihli Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, 10/10/1976 tarihli ve 7/12745 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Mutabakat Zaptının VI. Kısmı ve eki Mektuplar, 11/4/1986 tarihli ve 86/10556 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşmasına Ek Anlaşma ile 15/4/2011 tarihli ve 2011/1705 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 27/8/1973 Tarihli Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması ve Sonrasındaki İlgili Anlaşmalar, Protokoller, Toplantı Tutanakları ile Eklerinin Tadiline İlişkin Değişiklik Anlaşmasının 27/7/2026 tarihinden itibaren sona erdirilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğinde karar verilmiştir."

Haberin Devamı

Altın yeni haftaya yükselişle başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Plajlarda virüs alarmı: 21 Temmuz 2025 Pazartesi gazete manşetleri

Meteoroloji alarm verdi: Afrika'dan kavurucu sıcaklar geliyor! O bölgeler yanıp kavrulacak: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?