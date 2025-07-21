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Meteoroloji alarm verdi: Afrika'dan kavurucu sıcaklar geliyor! O bölgeler yanıp kavrulacak: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

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Meteoroloji alarm verdi: Afrika'dan kavurucu sıcaklar geliyor! O bölgeler yanıp kavrulacak: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerini açıkladı: Afrika'dan kavurucu sıcaklar geliyor! Yurdun o bölgelerinde çok etkili olacak: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? İşte yurt genelinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji alarm verdi: Afrika'dan kavurucu sıcaklar geliyor! O bölgeler yanıp kavrulacak: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 1 112

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerini açıkladı: Afrika'dan kavurucu sıcaklar geliyor! Yurdun o bölgelerinde çok etkili olacak: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? İşte yurt genelinde ve illerindeki hava durumu...

Meteoroloji alarm verdi: Afrika'dan kavurucu sıcaklar geliyor! O bölgeler yanıp kavrulacak: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 2 212

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji alarm verdi: Afrika'dan kavurucu sıcaklar geliyor! O bölgeler yanıp kavrulacak: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 3 312

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Meteoroloji alarm verdi: Afrika'dan kavurucu sıcaklar geliyor! O bölgeler yanıp kavrulacak: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 4 412

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji alarm verdi: Afrika'dan kavurucu sıcaklar geliyor! O bölgeler yanıp kavrulacak: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 5 512

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji alarm verdi: Afrika'dan kavurucu sıcaklar geliyor! O bölgeler yanıp kavrulacak: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 6 612

AKDENİZ
Az bulutlu, doğusu ile iç kesimlerinin parçalı bulutlu , Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji alarm verdi: Afrika'dan kavurucu sıcaklar geliyor! O bölgeler yanıp kavrulacak: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 7 712

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji alarm verdi: Afrika'dan kavurucu sıcaklar geliyor! O bölgeler yanıp kavrulacak: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 8 812

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji alarm verdi: Afrika'dan kavurucu sıcaklar geliyor! O bölgeler yanıp kavrulacak: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 9 912

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji alarm verdi: Afrika'dan kavurucu sıcaklar geliyor! O bölgeler yanıp kavrulacak: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 10 1012

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla kuzey ve batısının parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 38°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji alarm verdi: Afrika'dan kavurucu sıcaklar geliyor! O bölgeler yanıp kavrulacak: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 11 1112

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji alarm verdi: Afrika'dan kavurucu sıcaklar geliyor! O bölgeler yanıp kavrulacak: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 12 1212

DENİZLERDE HAVA
Fırtına Beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah ve akşam saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Dalga: 0,5 ila 1,5 m ; Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde güneyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, bu akşam saatlerinde güneyi yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar; doğu ve kuzeydoğudan yarın öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.

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