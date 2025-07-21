Meteoroloji alarm verdi: Afrika'dan kavurucu sıcaklar geliyor! O bölgeler yanıp kavrulacak: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Fırtına Beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah ve akşam saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Dalga: 0,5 ila 1,5 m ; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde güneyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, bu akşam saatlerinde güneyi yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar; doğu ve kuzeydoğudan yarın öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.