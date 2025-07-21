Altın yeni haftaya yükselişle başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Yayınlanma:
21 Temmuz 2025 09:51
Altın fiyatları yeni haftayı yükselişle açtı! Yatırımcılar merak ediyor peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 21 Temmuz 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları...
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Altın fiyatları 21 Temmuz Pazartesi yani bugün özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı. Gram altın fiyatları 4 bin 359 lira ve çeyrek altın ise 7 bin 138 lira fiyatlarında seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte haftanın üçüncü iş gününde yani bugün altın fiyatları 21 Temmuz alış - satış tablosu...
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Altın fiyatları 21 Temmuz Pazartesi yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Kaydedilen güncel verilere göre gram altın 4 bin 358 lira çeyrek altın ise 7 bin 138 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...
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ABD'DEN VERİLER GELDİ ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ! Altın fiyatları 18 Temmuz Cuma yani haftanın son iş gününde öğleden sonra açıklanan ABD işsizlik başvuruları ve perakende satışları verileri ile sert düşerken günü daha sonra yaşanan tepki alımları ile 3349 dolar seviyesinde tamamladı.
Altının ons fiyatı bu sabah ise 3300 desteği ile 3350 direnci arasında dalgalı seyir izlemeye devam etti. Asya seansında kararsız ve hafif satış baskısı altında 3335 seviyesinde işlem gören altının ons fiyatı öğleden sonra 3359 dolar seviyesine kadar yükseldi.
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ONS ALTIN 3.357,67 3.358,05
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GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 4.358,23 4.358,71
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ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 7.092,00 7.138,00
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BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ? 14.184,00 14.275,00
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TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU? 27.802,48 28.344,02
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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? 19.382,00 19.703,00
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REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL? 20.568,47 20.817,95
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ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? 50.072,93 50.866,80