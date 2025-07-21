Altın yeni haftaya yükselişle başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 21 Temmuz Pazartesi yani bugün özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı. Gram altın fiyatları 4 bin 359 lira ve çeyrek altın ise 7 bin 138 lira fiyatlarında seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte haftanın üçüncü iş gününde yani bugün altın fiyatları 21 Temmuz alış - satış tablosu...