Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye için milli yas ilanına karşı çıkanlara sert çıktı: 'Bazı cibiliyeti bozuk olanlar hazmedemediler'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca parti genel merkezinde düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Programı'nda açıklamalarda bulunarak, Hamas Siyasi Lideri İsmail Haniye'nin Siyonist İsrail tarafından şehit edilmesinin ardından Türkiye'de ilan edilen milli yasa tepki gösterenlere sert çıktı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye için milli yas ilanına karşı çıkanlara sert çıktı: 'Bazı cibiliyeti bozuk olanlar hazmedemediler'

İsmail Haniye'yi Meclis ya da AK Parti program salonunda konuşturmanın planını yaparken şehadetinin haberini aldık.

"BAZI CİBİLİYETİ BOZUK OLANLAR HAZMEDEMEDİLER"

İsmail Haniye'yi tanıyan, onunla az çok teşriki mesaisi olan herkes, onun nasıl yiğit bir dava adamı olduğunu çok çok iyi bilirdi. Kendisi aynı zamanda Filistin'in son seçilmiş başbakanıydı. Merhum Haniye'nin Katar'daki cenaze merasimine geniş bir heyetle iştirak etmenin yanı sıra ülkemizdeki bir günlük milli yas ilan ederek Filistin halkıyla dayanışmamızı gösterdik.

Bir günlük yas ilan ettik. Bazı cibiliyeti bozuk olanlar bu hassasiyeti hazmedemediler. Sizden mi izin alıp bunun kararını vereceğiz? Biz milletimizden gerekli izni aldık ve adımlarımızı buna göre atıyoruz.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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