Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye için milli yas ilanına karşı çıkanlara sert çıktı: 'Bazı cibiliyeti bozuk olanlar hazmedemediler'

İsmail Haniye'yi Meclis ya da AK Parti program salonunda konuşturmanın planını yaparken şehadetinin haberini aldık.

"BAZI CİBİLİYETİ BOZUK OLANLAR HAZMEDEMEDİLER"

İsmail Haniye'yi tanıyan, onunla az çok teşriki mesaisi olan herkes, onun nasıl yiğit bir dava adamı olduğunu çok çok iyi bilirdi. Kendisi aynı zamanda Filistin'in son seçilmiş başbakanıydı. Merhum Haniye'nin Katar'daki cenaze merasimine geniş bir heyetle iştirak etmenin yanı sıra ülkemizdeki bir günlük milli yas ilan ederek Filistin halkıyla dayanışmamızı gösterdik.

Bir günlük yas ilan ettik. Bazı cibiliyeti bozuk olanlar bu hassasiyeti hazmedemediler. Sizden mi izin alıp bunun kararını vereceğiz? Biz milletimizden gerekli izni aldık ve adımlarımızı buna göre atıyoruz.