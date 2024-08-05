Erdoğan'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a çok sert tepki: 'Klavye soytarılığına özenenlere şunu söylemek isterim...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İsrail İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a isim vermeden 'Klavye soytarılığına özenenlere şunu söylemek isterim...' diyerek çok sert tepki gösterdi

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Erdoğan'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a çok sert tepki: 'Klavye soytarılığına özenenlere şunu söylemek isterim...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin İsrail'in katliamlarını durdurmak için atacağı yeni adımı duyurarak hakkında açıklamalar yaparak, İsrail Dışişleri Bakınana çok sert tepki gösterdi.

Erdoğan'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a çok sert tepki: 'Klavye soytarılığına özenenlere şunu söylemek isterim...'

"RAHATSIZ ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Bölgemiz sancılı günler yaşamaktadır. Rusya-Ukrayna savaşı 2.5 yılını doldurdu. İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılar 10.ayını geride bıraktı. Haniye'nin şehit edilmesiyle yeni bir sınır aşıldı. Ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadı. İsrail Gazze'deki ateşi bölgeye yaymak için her yolu deneyecektir. Meclis hukuk heyetimiz 7 Ağustos'ta davaya müdahillik dilekçemizi divana teslim edecektir. Resmi başvurumuzu böylece yapmış olacağız. Devlet adamı olmak yerine klavye soytarılığına özenenlere şunu söylemek isterim. Sosyal medya şarlatanlarını rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Güçlü Türkiye bölgemizde barışın teminatı olacaktır" dedi

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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