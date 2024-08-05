Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiye'den son dakika İsrail kararı!

Son dakika Recep Tayyip Erdoğan haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ekonomide umut verici gelişmelerin yaşandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de masum sivillere yönelik katliam saldırıları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) soykırım davası açılan İsrail ile ilgili Türkiye'nin atacağı yeni adımı da ilan etti.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde;

'NETANYAHU YÖNETİMİ KATLİAM POLİTİKASINI SÜRDÜRME NİYETİNDE OLDUĞUNU GÖSTERDİ'

Bölgemiz gerçekten sancılı günler yaşamaktadır. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 2,5 yılını doldurdu. Savaşın kısa vadede sona erme ihtimali henüz ufukta görünmüyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehit edilmesiyle Gazze krizinde yeni bir sınır aşıldı.

Netanyahu hükümetinin hukuk tanımaz, saldırgan tavrı Bölgemizi kötü senaryolarla karşı karşıya bırakıyor. Amerika başta olmak üzere batılı aktörler ne yazık ki İsrail'in ve bir avuç fanatik siyonistin esiri olmuş durumda. Ateşkes görüşmelerinden umutları yeşertecek bir sonuç çıkmadı.

Kaçana kaç tazıya tut politikası sürdükçe İsrail, Gazze'deki ateşi tüm bölgeye yaymak için geri çekinmeyecektir.

TÜRKİYE'DEN YENİ İSRAİL ADIMI!

Son 10 ayda 40 bin masumun hayatına mâl olan bu barbarlığın sona ermesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

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Meclis hukuk heyetimiz İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik dilekçemizi 7 Ağustos'ta Adalet Divanına teslim edecektir. Türkiye adına resmî başvurumuzu inşallah böylece yapmış olacağız.

'BAYRAĞIMIZA VE MİLLETİMİZE DİL UZATAN SOSYAL MEDYA ŞAKLABANLARINI RAHATSIZ ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

İsrail'in soykırım politikasına en net tepkiyi veren biziz. Ülkemizin bu tavrının Netanyahu hükümetinde nasıl bir rahatsızlık oluşturduğunu görmekteyiz. Klavye soytarılığına özenenlere bayrağımıza ve milletimize dil uzatan sosyal medya şaklabanlarını rahatsız etmeye devam edeceğiz.

Gözünü kan bürümüş soykırım şebekesi ne yaparsa yapsın Türkiye'nin ve Türk milletinin Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyecektir. Masumların gözyaşı üzerinden ikbal devşirme heveslenenler ne kadar büyük bir gaflete düştüklerini er ya da geç anlayacaklardır.

Güçlü Türkiye inşallah bölgemizde barışın teminatı olacaktır. Tarih boyunca mazlumların sığınağı olan ülkemiz kimsesizlerin kimsesi olma vasfını koruyacaktır.

ERDOĞAN'DAN TARİHİ MİT OPERASYONU YORUMU

İnsani boyutunun ötesinde Türkiye'nin kilit rolünü tescilleyen bu önemli takas operasyonunda kritik rol üstlenen MİT ve MİT mensuplarımızı tebrik ediyorum.

Amerika, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya, Belarus cezaevlerindeki 26 kişinin değişimi hiçbir pürüzle karşılaşılmadan dünyaya örnek şekilde yapıldı.

'TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI HAMD OLSUN ÜMİTLERİMİZİ ARTIRMIŞTIR'

Bugün açıklanan Temmuz ayı enflasyon rakamları da hamd olsun ümitlerimizi artırmıştır. Haziran itibariyle başlayan düşüş süreci biraz daha iyileşti. Sene sonunda enflasyonu hedeflerimizle uyumlu oranlara mutlaka indireceğiz. Amacımız enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışı sağlamaktır.

'SGK'YA OLAN BİRİKMİŞ BORÇLARINI DAHİ ÖDEMEYENLERDEN MEMLEKETE HÇİBİR FAYDA GELMEZ'

SGK'ya olan birikmiş borçlarını dahi ödemeyen dahası absürt bahanelerle bu borçtan kaçmanın yollarını arayan bir zihniyetten ne memlekete ne de şehirlerimize hiçbir fayda gelmez.

Vatandaşlarımdan muhalefetin karamsar kötümser moral bozmayı amaçlayan açıklamalara itibar etmemelerini 22 yıllık tarihi başarılarla dolu hükümetimize güvenmeye devam etmelerini bekliyorum.

Bu sabah dünya sermaye piyasalarında yaşananlar hükümetimizin nasıl belirsizliklerle dolu bir atmosferde yürüdüğünü göstermektedir. Türkiye emin yollarda ilerlemeye devam etmektedir. Biraz daha sabrederek, biraz daha dirayetli davranacağız.

'TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK TEMMUZ AYI İHRACATINI GERÇEKLEŞTİRDİK'

İhracatta tarihimizin en yüksek Temmuz ayı rakamına ulaştık. 2024 Temmuz ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %13,8 artış kaydederek 22 milyar 512 milyon dolar oldu. Tüm zamanların en yüksek Temmuz ayı ihracatını gerçekleştirdik

'TURİZM'DE GURUR VERİCİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK'

2024'ün ilk 6 ayında turizmde gurur verici bir başarıya imza attık. Bu dönemde ülkemizi ziyaret eden turist sayısı 26 milyon 137.000'e ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla rekor kırdı.

Ayrıca geçen yıl ilk 6 ayda 93 dolar olan kişi başı gecelik harcama tutarı, bu sene 98 dolara çıkmış oldu. Yıl sonunda bu meblağın 103 dolara çıkacağını tahmin ediyoruz. Bu rakamlara bağlı olarak turizm gelirlerimizde artmaktadır.

Büyük ülke ve büyük millet olmak neyi gerektiriyorsa tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle onu yerine getirmenin gayretindeyiz.

'AİLE DESTEK PROGRAMINI 2024 YILININ SONUNA KADAR UZATIYORUZ'

Burada şu noktayı da belirtmek istiyorum, vatandaşlarımızdan bunu talep ederken devlet olarak biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. İçinden geçtiğimiz hassas dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek için onların yanında oluyoruz.

Biliyorsunuz 2022 yılında çok önemli bir program başlattık. Türkiye Aile Destek programıyla ihtiyaç sahibi arkadaşlarımıza, kardeşlerimize nakdi destek ulaştırdık.

Program kapsamında 4,2 milyon tekil ailemizin elinden tuttuk. Dar gelirli ailelerimize toplamda 88,2 milyar liranın üstünde destekte bulunduk.

Kabine toplantımızda bu konuyu tüm yönleriyle tekrar gözden geçirdik. 2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz.

ERDOĞAN'DAN İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI

Milli Teknoloji Hamlemize yeni bir soluk kazandırıyoruz. Türkiye'nin sahip olduğu avantajları daha da geliştireceğiz. HIT30 programının sektörde farklı bir heyecan oluşturduğunu görüyoruz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Buradan iş dünyamıza şu çağrıyı yapmak arzusundayım. Hükümetimiz, çalışanın, istihdam sağlayanın daima yanındadır.

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'YENİ PAKETLERLE İŞ DÜNYAMIZA DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Savunma sanayi başta olmak üzere birçok başlıkta ülkemizi parmakla gösterilen seviyeye ulaştırdık. Siz gayret ettiğiniz sürece biz de sizleri asla yalnız bırakmayız. Önümüzdeki dönemde iyi çalışılmış yeni paketlerle iş dünyamıza destek vermeyi sürdüreceğiz.

Rize ziyaretimizde Rizeli kardeşlerimizle kucaklaştık. Eser ve projelerin resmi açılışını gerçekleştirdik. Afetzede kardeşlerimize ev ve anahtarlarını teslim ederek 2022 yılındaki sel felaketinin yaralarını sarma sözümüzü yerine getirdik. Ayder Yaylası'nı yeniden güzelliğine kavuşturduk. Ayder'de çarpık yapılaşmaya izin vermeyerek bunu başaracağımıza inanıyorum. Açılışını yaptığımız hizmet ve projelerin hayırlı olmasını diliyorum.

TİKA vasıtasıyla gönül coğrafyamızın dört bir ucunda 120'nin üzerinde restorasyon gerçekleştirdik. Son 22 yılda yaklaşık 6 bin vakıf kültür varlığının restorasyonunu veya onarımını tamamladık. 2 bin yılı aşan köklü tarihimizin hem içeride hem dışarıda maziden atiye sağlam köprüler kurduk. Bunun en son örneği Yıldız Sarayı'ydı. 6 yıllık titiz bir çalışmanın neticesinde Yıldız Sarayı'nı tekrar ihya ettik.

Bir dönem kumarhane olarak kullanılan bu önemli mirasın kapılarını aziz milletimize açtık. Şimdiye kadar 100 bin insanımızın ziyaret ettiği Yıldız Sarayı'nı tüm gençlerimizin ziyaret etmesini temenni ediyorum.