Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'daki konuşmasında emeklilere müjde verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Valiliği'ni ziyaretinin ardından miting için Gökdere Meydanı'na geçti. Bursalılarla buluşan Erdoğan, konuşmasında emekliler için de müjde verdi: ''Önümüzdeki Temmuz ayında, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız''

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'daki konuşmasında emeklilere müjde verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Valiliği'ni ziyaretinin ardından miting için Gökdere Meydanı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Valiliği'ni ziyaretinin ardından miting için Gökdere Meydanı'na geçti. Bursalılarla buluşan Erdoğan, konuşmasında emekliler için de müjde verdi:''Önümüzdeki Temmuz ayında, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız''

Erdoğan, öğle saatlerinde helikopterle Bursa'ya geldi. Gökdere'de yapılacak miting önceki Heykel'deki Bursa Valiliği'nin tarihi binasına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vali Mahmut Demirtaş'tan brifing aldı. Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle miting alanına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'daki konuşmasında emeklilere müjde verdi!
Bursalılar Heykel, Atatürk Caddesi ve Setbaşı güzergahında Erdoğan'a yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Erdoğan da vatandaşlara hediye ve çiçek dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'daki konuşmasında emeklilere müjde verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'daki konuşmasında emeklilere müjde verdi!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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