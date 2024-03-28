Hüseyin Karakaya: Gençler, Girişimcilik Merkezi’nde üretecek

Mimar Karakaya, hayata geçirecekleri Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi projesiyle gençlerin yeni iş fikirleri geliştirebilecek ortama kavuşacaklarını söyledi.Gençler, Girişimcilik Merkezi’nde üretecek

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Hüseyin Karakaya: Gençler, Girişimcilik Merkezi’nde üretecek

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya, her kesimden Kartallılar için ürettiği projeleri Kartallılarla paylaşmaya devam ediyor. Karakaya’nın açıkladığı son proje ise Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi oldu.

YENİ İŞ FİKİRLERİ BU MERKEZDE GELİŞECEK

Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi, girişimci vatandaşların yeni iş fikirlerini geliştirmeleri ve büyütmeleri için bir destek merkezi olacak. Mimar Karakaya, “Başlangıç aşamasındaki girişimlere çeşitli kaynaklar ve hizmetler sunarak girişimci ve girişimlerin başarılı olma imkânlarını artırmak temel amacımız” dedi.

ULUSLARARASI YATIRIMCILARLA BULUŞMA FIRSATI

Mimar Karakaya, “Kurulacak merkez ile ilçemizdeki girişimciler, her ay ulusal ya da uluslararası bir melek yatırımcı ile bir araya getirilecek. Bu sayede girişimlerin fonlanmasına imkân sağlanacak. Merkez içerisinde prototip uygulama alanı, ofis imkanı ve eğitim alanları gibi olanakları Kartallı girişimcilere sunacağız. Girişimciler, merkez uzmanlarının desteği ile prototip uygulama alanındaki imkanları ücretsiz kullanabilecekler” diye konuştu.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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