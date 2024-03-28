Son dakika! CHP Parti Meclis Üyesi Turgay Özcan ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade veriyor!

CHP Parti Meclis Üyesi Turgay Özcan ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada CHP Parti Meclis Üyesi Turgay Özcan ‘şüpheli’ sıfatıyla Savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayına geldi.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)