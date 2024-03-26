Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray mitinginde seslendi: ''Mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir''

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray mitinginde vatandaşlara seslenerek: "Bir takım muhterislerin keyfi öyle istiyor diye şimdi pes edemeyiz. Tam tersine mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir'' dedi.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray mitinginde seslendi: ''Mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir''

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir takım muhterislerin keyfi öyle istiyor diye şimdi pes edemeyiz. Tam tersine mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir. Devletimizi daha da güçlendireceğiz"

"Bir yanımızda Rusya Ukrayna savaşı alevlenerek sürüyor. Diğer yandan Gazze'deki vahşet giderek derinleşiyor. Uluslararası kuruluşların kimseye hayrının dokunmadığına şahit oluyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray mitinginde seslendi: ''Mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir''

"Son 10 yıldaki maruz kaldığımız sayısız saldırı ile bu felaket tablosuna çekilmek isteniyoruz. Beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz için badireleri atlatarak bu günlere geldik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray mitinginde seslendi: ''Mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aksaray mitinginde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray mitinginde seslendi: ''Mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir''

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray mitinginde seslendi: ''Mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir''

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray mitinginde seslendi: ''Mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir''

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıkladı! ‘NARKOÇELİK-8’ operasyonunda çıkan çatışmada 1'i yaralı olmak üzere 5 şüpheli yakalandı'İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıkladı! ‘NARKOÇELİK-8’ operasyonunda çıkan çatışmada 1'i yaralı olmak üzere 5 şüpheli yakalandı'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzon İl Başkanlığı açılışında kürsüden 20 kişiye seslendiDEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzon İl Başkanlığı açılışında kürsüden 20 kişiye seslendi

Oy isteyen Özgür Özel'e İYİ Partili Çömez'den sert çıkış: ' Yaptığı, çaresizlik ve siyasi kalpazanlık'Oy isteyen Özgür Özel'e İYİ Partili Çömez'den sert çıkış: ' Yaptığı, çaresizlik ve siyasi kalpazanlık'

Singapur bandıralı kargo gemisi, ABD'nin Maryland eyaletindeki köprüyü yıktı geçti!Singapur bandıralı kargo gemisi, ABD'nin Maryland eyaletindeki köprüyü yıktı geçti!

Merakla beklenen son seçim anketi açıklandı! O ilde rekor yüzde 71,2! İşte il il önde olan partiler...Merakla beklenen son seçim anketi açıklandı! O ilde rekor yüzde 71,2! İşte il il önde olan partiler...

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Murat Kurum, İstanbullularla buluşmaya devam ediyor!
Murat Kurum, İstanbullularla buluşmaya devam ediyor!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzon İl Başkanlığı açılışında kürsüden 20 kişiye seslendi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzon İl Başkanlığı açılışında kürsüden 20 kişiye seslendi
Oy isteyen Özgür Özel'e İYİ Partili Çömez'den sert çıkış: ' Yaptığı, çaresizlik ve siyasi kalpazanlık'
Oy isteyen Özgür Özel'e İYİ Partili Çömez'den sert çıkış: ' Yaptığı, çaresizlik ve siyasi kalpazanlık'
Merakla beklenen son seçim anketi açıklandı! O ilde rekor yüzde 71,2! İşte il il önde olan partiler...
Merakla beklenen son seçim anketi açıklandı! O ilde rekor yüzde 71,2! İşte il il önde olan partiler...
Son Haberler
Emekli promosyon süreci başladı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor
Emekli promosyon süreci başladı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor
AHİSİAD, dünya Yetimler Günü'nde 'Yetim ve Şehit Çocuklarını unutmadı geleneksel iftar sofrasında bir araya geldi
AHİSİAD, dünya Yetimler Günü'nde 'Yetim ve Şehit Çocuklarını unutmadı geleneksel iftar sofrasında bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray mitinginde seslendi: ''Mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir''
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray mitinginde seslendi: ''Mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir''
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıkladı! ‘NARKOÇELİK-8’ operasyonunda çıkan çatışmada 1'i yaralı olmak üzere 5 şüpheli yakalandı'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıkladı! ‘NARKOÇELİK-8’ operasyonunda çıkan çatışmada 1'i yaralı olmak üzere 5 şüpheli yakalandı'
Ekrem İmamoğlu ve Tarık Balyalı'ya Bosna sancak derneğinden miting gibi karşılama
Ekrem İmamoğlu ve Tarık Balyalı'ya Bosna sancak derneğinden miting gibi karşılama
Büyük İstanbul Miting’inde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan zehir zemberek sözler: “İstanbul 30 yıl geriye gitti”
Büyük İstanbul Miting’inde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan zehir zemberek sözler: “İstanbul 30 yıl geriye gitti”
Çok Okunanlar
26 Mart 2024 Salı günlük Burç Yorumları |O burç sahipleri aşka, paraya doyacak
26 Mart 2024 Salı günlük Burç Yorumları |O burç sahipleri aşka, paraya doyacak
Merakla beklenen son seçim anketi açıklandı! O ilde rekor yüzde 71,2! İşte il il önde olan partiler...
Merakla beklenen son seçim anketi açıklandı! O ilde rekor yüzde 71,2! İşte il il önde olan partiler...
Ekrem İmamoğlu ve Tarık Balyalı'ya Bosna sancak derneğinden miting gibi karşılama
Ekrem İmamoğlu ve Tarık Balyalı'ya Bosna sancak derneğinden miting gibi karşılama
Meteoroloji'den son tahminler! Sıcaklıklar artıyor mu? Salı günü hava nasıl? Bugün hava nasıl?
Meteoroloji'den son tahminler! Sıcaklıklar artıyor mu? Salı günü hava nasıl? Bugün hava nasıl?
AK Parti'den büyük İstanbul mitingi: İBB adayı Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert göndermelerde bulundu
AK Parti'den büyük İstanbul mitingi: İBB adayı Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert göndermelerde bulundu
Tarık Balyalı: ''Pendik'te değişimin en yakın olduğu seçim, olmazsa çok yazık olacak''
Tarık Balyalı: ''Pendik'te değişimin en yakın olduğu seçim, olmazsa çok yazık olacak''
Yorumlananlar
Bedavadan biraz daha pahalı uçak bileti! Ajet uçak bileti kampanyası
Bedavadan biraz daha pahalı uçak bileti! Ajet uçak bileti kampanyası
Cumhurbaşkanı meydanlardan seslendi: “Emeklilerin yanındayım”
Cumhurbaşkanı meydanlardan seslendi: “Emeklilerin yanındayım”
Emekli 25 martta bayram yapacak! O banka promosyonu iki katına çıkardı
Emekli 25 martta bayram yapacak! O banka promosyonu iki katına çıkardı
Sağlıkta yeni dönem başlıyor! Fahrettin Koca açıkladı
Sağlıkta yeni dönem başlıyor! Fahrettin Koca açıkladı