Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlıkçılarla bir araya geldi…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı neticesiyle sağlıkçılarla bir araya geldi. İstanbul’da düzenlenen iftar programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı, programda açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlıkçılarla bir araya geldi…

14 Mart Tıp Bayramı’nda Sağlık Bakanlığı bir program düzenledi. Programa siyasi isimlerde katılım gösterdi. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da programda yer aldı.

Hem Sağlık Bakanı hem de Cumhurbaşkanı programda açıklamalarda bulundu. Sağlıkçılara teşekkür eden her iki isim, sağlık sektöründe geldiğimiz noktaya vurgu yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftarın hemen ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan,

“Bizim yolumuz hastaneye her düştüğünde Kanuni Sultan Süleyman'ın şu veciz sözündeki hikmetin sırrına bir kez daha özellikle ulaşıyoruz. ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’ Evet şu dünyada sağlıktan bir nefes sıhhatten daha değerli bir nimet daha büyük bir mutluluk olmadığının hepimiz farkındayız. O büyük sultan devletin tüm imkanlarını bir sağlıklı nefese feda edebileceğini söylüyor. Sağlık kadar, sağlık hizmetine ulaşım imkanları da çok önemlidir.

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Güçlü etkin, modern ve iyi işleyen bir sağlık sisteminin kıymetini covid-19 salgını süreci başta olmak üzere son yıllarda pek çok kez gördük. 2 yıl boyunca tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bu salgın her ne sebeple olursa olsun sağlık yatırımlarının asla ihmale gelemeyeceğini bize göstermiştir.

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Türkiye kimi çevrelerin art niyetli eleştirilerine rağmen 2002’den bu yana sağlık altyapısına yaptığı devasa yatırımların karşılığını covid-19 salgını döneminde fazlasıyla almıştır. Sizlerin de olağanüstü gayretleriyle son asrın en büyük sağlık krizini başarıyla yönettik. Bize örnek gösterilen batılı ülkelerin bile baş etmekte aciz kaldığı bu zor dönemi hamdolsun biz devletimizi vatandaşına karşı mahcup edecek hiçbir duruma mahal vermeden suhuletle geride bıraktık.”

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