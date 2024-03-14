İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 2024 yılında yeni bir asgari ücret zammı beklemediklerini açıkladı…

2024 yılında asgari ücret yapılan zam ile yeni oran 17 bin 2 lira olmuştu. Ancak sürekli zam gelmesiyle birlikte vatandaşın parası tekrar eridi gitti. Yaz döneminin yaklaşmasıyla beraber ara zam olup olmayacağı merak ediliyor. İTO Başkanı ise, kapıyı şimdiden kapattı…

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İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 2024 yılında yeni bir asgari ücret zammı beklemediklerini açıkladı…

2022 ve 2023 yıllarında asgari ücret yaz döneminde bir zam daha yapılmıştı. Enflasyonun yüksek olması nedeniyle hükümet, ek zam uygulamıştı. Ancak bu uygulamanın 2024 yılında devam etmeyeceği söylenmişti. Buna rağmen çalışan bir beklenti içine girdi.

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İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, ara zam ile ilgili konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan Avdagiç, kapıyı sert şekilde kapattı.

YILLIK PLAN YAPILDI

“Asgari ücret yıl başında 1 yıllık açıklandı. Bütün iş dünyası bütçelerini buna göre yaptı. Bizim ülke olarak en kısa zamanda, etkili bir şekilde enflasyonu aşağıya çekmemiz lazım. Enflasyonu aşağıya çekeceksek, hiç kimsenin konfor alanına giriş yapmadan bunu dünyada başaran hiçbir ülke yok.”

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ENFLASYONU DÜŞÜRMEK ZORUNDAYIZ

Türkiye de Orta Vadeli Program'la (OVP) enflasyonla mücadele için bir kurallar manzumesi ortaya koydu. Bununla ilgili 6-8 ay civarında elde edilen çıktılar, yüzde yüz beklentiyi karşılamasa da ağırlıklı olarak trendler bu istikamette makul bir şekilde ilerliyor. Bundan sonra bazı mikro konulardan hareket ederek kısır döngüye itmememiz lazım. Burada zaman içinde tabii ki dokunuşlar yapılacak ama biz kalıcı ve hızlı bir şekilde enflasyonu düşürmek zorunda olan bir ülkeyiz.”

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