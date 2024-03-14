Kayseri’de ceviz büyüklüğünde yağan dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı!

Kayseri’de aniden bastıran dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, araçlarını doludan korumak için yoğun çaba gösterdi.

Kayseri’de öğle saatlerinde başlayan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Vatandaşlar; araçlarını doludan korumak için ellerine geçen malzemeleri araçlarını üzerine sererken, açıkta kalan bazı vatandaşlar da doludan korunmak için koşar adımlarla kapalı bir alana sığındı.

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