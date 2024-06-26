Cumhur ittifakı Beştepe'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi.

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Cumhur ittifakı Beştepe'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli Beştepe'de görüşüyor.

İki lider seçim sonrası 29 Nisan ve 10 Mayıs'ta görüşmüştü.

Cumhur ittifakı Beştepe'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi

İKİ LİDERİN BULUŞMA ANI

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 16:05'te başladı.

İkilinin görüşmesine ilişkin kareler geldi. Seçimin ardından 3.kez buluşan Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmede; siyasette normalleşme, terörle mücadele, Meclis çalışmaları, ekonomi, öğretmenlik meslek kanunu gibi konuları ele elması bekleniyor.

Cumhur ittifakı Beştepe'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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