Cumhur ittifakı Beştepe'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli Beştepe'de görüşüyor.
İki lider seçim sonrası 29 Nisan ve 10 Mayıs'ta görüşmüştü.
İKİ LİDERİN BULUŞMA ANI
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 16:05'te başladı.
İkilinin görüşmesine ilişkin kareler geldi. Seçimin ardından 3.kez buluşan Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmede; siyasette normalleşme, terörle mücadele, Meclis çalışmaları, ekonomi, öğretmenlik meslek kanunu gibi konuları ele elması bekleniyor.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber