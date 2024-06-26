Verdiği kilolarla gündeme oturdu: Esin Gündoğdu'nun son halini gören şaştı kaldı!

Ekranların sevilen komedi oyuncusu Esin Gündoğdu, geçtiğimiz yıllarda sağlıklı beslenme sayesinde ameliyat olmadan 2 yılda 72 kilo vererek büyük bir dönüşüm yaşadı.Bu büyük değişimi ile dikkat çeken ve övgüleri toplayan Gündoğdu, yeni görünümüyle hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.

Yaptığı son paylaşımla Gündoğdu gündem oldu.Diyet ve mide küçültme ameliyatıyla kilo verme sürecine giren Gündoğdu, 72 kilo vererek neredeyse görenlerin tanıyamadığı bir görünüme kavuşmuştu.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu, yeni görünümünü sık sık paylaşarak takipçilerini şaşırtmayı da başarıyor.

Kilo verme sürecinin ardından "Kendimi çok rahatlamış hissediyorum. Salondan odaya gidemiyordum, basamak çıkamıyordum. Şu anda kendimi çok rahatlamış hissediyorum." dedi.

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