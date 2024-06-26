Verdiği kilolarla gündeme oturdu: Esin Gündoğdu'nun son halini gören şaştı kaldı!

Ekranların başarılı oyuncusu Esin Gündoğdu, son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla kendinden çok söz ettirdi. Son 2 yılda 72 kilo vererek fit bir vücuda sahip olan Gündoğdu dikkat çeken görünümüyle büyük beğeni topladı.

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Verdiği kilolarla gündeme oturdu: Esin Gündoğdu'nun son halini gören şaştı kaldı!

Verdiği kilolarla gündeme oturdu: Esin Gündoğdu'nun son halini gören şaştı kaldı!

Ekranların sevilen komedi oyuncusu Esin Gündoğdu, geçtiğimiz yıllarda sağlıklı beslenme sayesinde ameliyat olmadan 2 yılda 72 kilo vererek büyük bir dönüşüm yaşadı.Bu büyük değişimi ile dikkat çeken ve övgüleri toplayan Gündoğdu, yeni görünümüyle hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.

Verdiği kilolarla gündeme oturdu: Esin Gündoğdu'nun son halini gören şaştı kaldı!

Yaptığı son paylaşımla Gündoğdu gündem oldu.Diyet ve mide küçültme ameliyatıyla kilo verme sürecine giren Gündoğdu, 72 kilo vererek neredeyse görenlerin tanıyamadığı bir görünüme kavuşmuştu.

Verdiği kilolarla gündeme oturdu: Esin Gündoğdu'nun son halini gören şaştı kaldı!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu, yeni görünümünü sık sık paylaşarak takipçilerini şaşırtmayı da başarıyor.

Verdiği kilolarla gündeme oturdu: Esin Gündoğdu'nun son halini gören şaştı kaldı!

Kilo verme sürecinin ardından "Kendimi çok rahatlamış hissediyorum. Salondan odaya gidemiyordum, basamak çıkamıyordum. Şu anda kendimi çok rahatlamış hissediyorum." dedi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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