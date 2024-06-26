Sinan Akçil eski eşi Burcu Kıratlı hakkında 'aşırı kıskanç' diye açıklamada bulunmuştu, cevap gecikmedi!

Ünlü Müzisyen Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu programda eski ilişkileri hakkında konuşmuş, Burcu Kıratlı hakkında 'Burcu aşırı kıskançtı, aşırının ötesinde' demişti. Oyuncu Burcu Kıratlı'dan cevap gecikmedi.

YAYINLAMA
Google News
Sinan Akçil eski eşi Burcu Kıratlı hakkında 'aşırı kıskanç' diye açıklamada bulunmuştu, cevap gecikmedi!

Müzisyen Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu programda eski ilişkileri hakkında konuşmuş, 'Burcu aşırı kıskançtı, aşırının ötesinde' demişti. Oyuncu Burcu Kıratlı, iki kez evlenip boşandığı Akçıl’ın sözlerine yanıt verdi.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Ocak 2019'da Amsterdam'da nikâh masasına oturmuştu. Dokuz ay evli kaldıktan sonra yollarını ayıran çift, kısa süre sonra barışmıştı. Şubat 2021'de nikâh masasına oturan ikili, 11 Mayıs 2022 tarihinde boşanmıştı.

Burcu Kıratlı, önceki gün bir AVM’de objektiflere yansıdı. Sinan Akçıl’ın kendisiyle ilgili açıklamasını abartılı bulduğunu söyledi.

Sinan Akçil eski eşi Burcu Kıratlı hakkında 'aşırı kıskanç' diye açıklamada bulunmuştu, cevap gecikmedi!

"ÖZ GÜVENSİZ İLİŞKİLER İÇİNDE BULUNMADIM"

Geçen gün böyle bir şeye denk geldim. Ancak biraz abartıldığını düşünüyorum, çünkü kıskançlık tek taraflı olacak bir şey değil. İki kişinin karşılıklı birbirini kıskanmasıdır. Hiç öyle bir şey yok. Karşı taraf seni ne kadar kıskanıyorsa, sen de o kadar kıskanıyorsun.

Zaten bir ilişkide kıskançlık yoksa o ilişki yok demektir. Bu kıskançlık üçüncü kişilerle alakalı değil, hiçbir zaman öyle öz güvensiz ilişkilerin içerisinde bulunmadım. Yine her zamanki gibi büyütülmüş ve abartılmış bir durum.

'KISKANÇLIK' GÖNDERMESİ!

Ünlü isim, “Siz kıskanılıyor muydunuz?” sorusuna ise “Çok fazla. Onun dediğinden daha fazladır” yanıtını verdi.

"İLİŞKİLERİ SAKLAYARAK YAŞAYAN BİRİ DEĞİLİM"

Aşk hayatı sorulan 34 yaşındaki oyuncu, “İş aşkıyla doluyum. Yanımda birisi olursa görürsünüz. İlişkilerimi saklayarak yaşayan biri değilim. En azından 'böyle bir karar aldım' diyebilirim” şeklinde konuştu.

KAYNAK: GAZETE VATAN

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine soru soran kadın gazetecinin ojelerine herkesi şaşkına çeviren açıklama! 'Ben mi rüyadayım'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine soru soran kadın gazetecinin ojelerine herkesi şaşkına çeviren açıklama! 'Ben mi rüyadayım'
Verdiği kilolarla gündeme oturdu: Esin Gündoğdu'nun son halini gören şaştı kaldı!
Verdiği kilolarla gündeme oturdu: Esin Gündoğdu'nun son halini gören şaştı kaldı!
Karayip Korsanları’nda görev alan oyuncunun hazin sonu: Sörf yaparken köpek balıklarına yem oldu
Karayip Korsanları’nda görev alan oyuncunun hazin sonu: Sörf yaparken köpek balıklarına yem oldu
Bir tuvalet vakası daha! Dilara Aksüyek, yakalanmamak için kendini mekanın tuvaletine kilitledi
Bir tuvalet vakası daha! Dilara Aksüyek, yakalanmamak için kendini mekanın tuvaletine kilitledi
Son Haberler
Beşiktaş, transferde bombayı patlattı: Dünyaca ünlü isim dün gece İstanbul’a geldi
Beşiktaş, transferde bombayı patlattı: Dünyaca ünlü isim dün gece İstanbul’a geldi
Milliler için sadece 1 puan yetiyor: İşte Çekya maçı ve gruptan çıkma olasılığı…
Milliler için sadece 1 puan yetiyor: İşte Çekya maçı ve gruptan çıkma olasılığı…
Türkiye Çekya maçını kim anlatacak? Muhtemel 11’ler
Türkiye Çekya maçını kim anlatacak? Muhtemel 11’ler
Köprü geçişlerine zam geliyor! Temmuz’da ki zam tarifesi belli oldu
Köprü geçişlerine zam geliyor! Temmuz’da ki zam tarifesi belli oldu
Dilan Polat hakim karşısında dizlerinin üzerine çöküp sinir krizi geçirdi! Mahkemeden 'tahliye' kararı çıktı!
Dilan Polat hakim karşısında dizlerinin üzerine çöküp sinir krizi geçirdi! Mahkemeden 'tahliye' kararı çıktı!
Efsane aktör Donald Sutherland hayatını kaybetti: Sutherland Kimdir?
Efsane aktör Donald Sutherland hayatını kaybetti: Sutherland Kimdir?
Çok Okunanlar
Devletin nefesi alçakların ensesinde | 26 Haziran 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Devletin nefesi alçakların ensesinde | 26 Haziran 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Bir tuvalet vakası daha! Dilara Aksüyek, yakalanmamak için kendini mekanın tuvaletine kilitledi
Bir tuvalet vakası daha! Dilara Aksüyek, yakalanmamak için kendini mekanın tuvaletine kilitledi
Altın ne kadar, 0.05 gram, 1 gram ve çeyrek altın kaç TL? 26 Haziran 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları
Altın ne kadar, 0.05 gram, 1 gram ve çeyrek altın kaç TL? 26 Haziran 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları
Uzmanlar uyarıyor sakın o saatlerde dışarı çıkmayın! Bugün hava durumu nasıl? 26 Haziran 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları
Uzmanlar uyarıyor sakın o saatlerde dışarı çıkmayın! Bugün hava durumu nasıl? 26 Haziran 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları
Ünlü milyarder Musk’ın bir çocuğu daha oldu: Elon, 12. çocuğunu kucağına aldı
Ünlü milyarder Musk’ın bir çocuğu daha oldu: Elon, 12. çocuğunu kucağına aldı
Günlük burç yorumları nelerdir? Koç'tan Balık'a 24 Haziran 2024 Pazartesi tüm burç yorumları
Günlük burç yorumları nelerdir? Koç'tan Balık'a 24 Haziran 2024 Pazartesi tüm burç yorumları
Yorumlananlar
CHP yine şaşırtmadı! Peygamber Efendimiz’e hakareti ifade özgürlüğü olarak savundu
CHP yine şaşırtmadı! Peygamber Efendimiz’e hakareti ifade özgürlüğü olarak savundu
Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL? 25 Haziran 2024 güncel altın fiyatları
Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL? 25 Haziran 2024 güncel altın fiyatları
Survivor bitti, kavga başladı! Survivor Nagihan ve Yunus Emre mahkemelik oldu
Survivor bitti, kavga başladı! Survivor Nagihan ve Yunus Emre mahkemelik oldu