Sinan Akçil eski eşi Burcu Kıratlı hakkında 'aşırı kıskanç' diye açıklamada bulunmuştu, cevap gecikmedi!

Müzisyen Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu programda eski ilişkileri hakkında konuşmuş, 'Burcu aşırı kıskançtı, aşırının ötesinde' demişti. Oyuncu Burcu Kıratlı, iki kez evlenip boşandığı Akçıl’ın sözlerine yanıt verdi.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Ocak 2019'da Amsterdam'da nikâh masasına oturmuştu. Dokuz ay evli kaldıktan sonra yollarını ayıran çift, kısa süre sonra barışmıştı. Şubat 2021'de nikâh masasına oturan ikili, 11 Mayıs 2022 tarihinde boşanmıştı.

Burcu Kıratlı, önceki gün bir AVM’de objektiflere yansıdı. Sinan Akçıl’ın kendisiyle ilgili açıklamasını abartılı bulduğunu söyledi.

"ÖZ GÜVENSİZ İLİŞKİLER İÇİNDE BULUNMADIM"

Geçen gün böyle bir şeye denk geldim. Ancak biraz abartıldığını düşünüyorum, çünkü kıskançlık tek taraflı olacak bir şey değil. İki kişinin karşılıklı birbirini kıskanmasıdır. Hiç öyle bir şey yok. Karşı taraf seni ne kadar kıskanıyorsa, sen de o kadar kıskanıyorsun.

Zaten bir ilişkide kıskançlık yoksa o ilişki yok demektir. Bu kıskançlık üçüncü kişilerle alakalı değil, hiçbir zaman öyle öz güvensiz ilişkilerin içerisinde bulunmadım. Yine her zamanki gibi büyütülmüş ve abartılmış bir durum.

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'KISKANÇLIK' GÖNDERMESİ!

Ünlü isim, “Siz kıskanılıyor muydunuz?” sorusuna ise “Çok fazla. Onun dediğinden daha fazladır” yanıtını verdi.

"İLİŞKİLERİ SAKLAYARAK YAŞAYAN BİRİ DEĞİLİM"

Aşk hayatı sorulan 34 yaşındaki oyuncu, “İş aşkıyla doluyum. Yanımda birisi olursa görürsünüz. İlişkilerimi saklayarak yaşayan biri değilim. En azından 'böyle bir karar aldım' diyebilirim” şeklinde konuştu.

KAYNAK: GAZETE VATAN