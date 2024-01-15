Bir skandal paylaşımda Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev'den geldi

Antalyaspor'un israilli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in israile destek veren paylaşımından sonra, bir skandal paylaşımda Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev'den geldi. Futbolcu hakkında kulüp yönetimi soruşturma başlattı.

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Bir skandal paylaşımda Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev'den geldi 1

Antalyaspor'un israilli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in israile destek veren paylaşımından sonra, bir skandal paylaşımda bir paylaşımda Başakşehir, futbolcuları Eden Karzev'den geldi. İsraille ilgili sosyal medya paylaşımı sonrası oyuncu hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kişisel sosyal medya hesabından, ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak, kulüp disiplin talimatlarını ihlal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturulması başlatılmıştır."

EDEN KARZEV'DEN SİYONİST PAYLAŞIM

Başakşehir Kulübü'nün İsrailli Futbolcusu Eden Karzev Avustralya Siyonist Federasyonu'nun İsrail'in Gazze'deki 100. gün katliamlarını hatırlatan bir paylaşımını Instagram hesabından Story olarak paylaştı.

Bir skandal paylaşımda Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev'den geldi
Bir skandal paylaşımda Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev'den geldi
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