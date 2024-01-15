Bir skandal paylaşımda Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev'den geldi
Antalyaspor'un israilli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in israile destek veren paylaşımından sonra, bir skandal paylaşımda Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev'den geldi. Futbolcu hakkında kulüp yönetimi soruşturma başlattı.
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