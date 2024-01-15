Türkiye şehitlerini uğurlarken, CHP'nin tartışmalı adayına davullu zurnalı karşılama! Tepkiler gelince geri adım attı

CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut İlçe Başkanlığı'nda davul ve zurna ile karşılandı.
Şehitlerin cenaze törenlerinin yapıldığı gün tertiplenen davul ve zurnalı karşılama tepki çekti.
TEPKİLER ÜZERİNE PAYLAŞIMI KALDIRDI
CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı'nda davul ve zurna ile karşılanan Beşikçioğlu, "Her beraber omuz omuza… Ankara kazanacak, Etimesgut kazanacak." notunu düştüğü paylaşımı, tepkiler üzerine sildi.
BEŞİKÇİOĞLU'NUN PAYLAŞIMINA TEPKİ
Beşikçioğlu'nun paylaşımına tepki gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları, "Ayıptır, yazıktır, siyasetiniz batsın", "Hiç olmazsa bugün davul zurna çalmayın, bir saygı gösterin", "Yazıklar olsun sana", "Cenaze evinde davul çalınmaz Behzat" ifadelerini kullandı.
9 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit olmuştu.
Kaynak: Haberler.com