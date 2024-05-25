Çocuklar için görme sağlığı: Erken teşhis ve sorunların bilinmesi…

Çocukların erken yaşta sağlıklarını iyi şekilde sağlamak gerekir. Hastalık ve erken teşhis olası yaşlar öncesi tedbir alınıabilir. Ama iyi göz sağlığı tam olarak çocukların geleceğini nasıl güvence altına alır?

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ÇOCUĞUN FİZİKSEL GELİŞİMİNİ TAKİP ETMEK

Görsel gelişim, bebeklikten ergenliğe kadar farklı aşamalardan geçer. Bebeklik döneminde, odaklanma ve izleme gibi temel görsel yetenekler ortaya çıkar ve büyüdükçe daha karmaşık görsel becerilerin temelini atar.

Çocuklar erken çocuklukta ilerledikçe, derinlik algısı, renk görme ve el-göz koordinasyonu gibi önemli görme kilometre taşlarına ulaşırlar. Bu kilometre taşları, sağlıklı görme gelişiminin temel göstergeleridir ve bir çocuğun görsel ilerlemesini izlemek için ölçütlerdir. Çocuklarda en yaygın görme sorunlarından bazılarını paylaşıyor:

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Kırılma hataları: Miyopluk (Miyopi), ileri görüşlülük (Hipermetrop) ve Astigmatizm bulanık görmeye neden olabilir.

Miyopluk (Miyopi), ileri görüşlülük (Hipermetrop) ve Astigmatizm bulanık görmeye neden olabilir. Ambliyopi (tembel göz): Zayıf bir göz, erken tedaviye ihtiyaç duyan görmenin azalmasına neden olur.

Zayıf bir göz, erken tedaviye ihtiyaç duyan görmenin azalmasına neden olur. Strabismus (çapraz gözler): Yanlış hizalanmış gözler, gözlük veya ameliyat gerektirebilir.

Yanlış hizalanmış gözler, gözlük veya ameliyat gerektirebilir. Göz koordinasyonu sorunları: Nesneleri odaklama veya izleme zorluğu, terapiye ihtiyaç duyabilir.

Nesneleri odaklama veya izleme zorluğu, terapiye ihtiyaç duyabilir. Beyaz refleks: Katarakt/Retinoblastom, Prematüre Retinopatisi, Retinitis Pigmentosa vb. gibi retina koşulları

Katarakt/Retinoblastom, Prematüre Retinopatisi, Retinitis Pigmentosa vb. gibi Görme ile ilgili öğrenme sorunları: Yukarıdaki koşulların ve sonraki tedavinin altında yatan görme sorunları nedeniyle okuma veya anlama ile ilgili sorunlar.

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