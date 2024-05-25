Çocuklar için görme sağlığı: Erken teşhis ve sorunların bilinmesi…

Bir çocuğun göz sağlığı, son derece önemlidir. Göz sağlığı, genel refahı ve gelişimi için kritik öneme sahiptir. Görme sorunlarının erken tespiti ve önlenmesi, gelecek vizyonlarını güvence altına alır.

YAYINLAMA
Google News
Çocuklar için görme sağlığı: Erken teşhis ve sorunların bilinmesi…

Çocukların erken yaşta sağlıklarını iyi şekilde sağlamak gerekir. Hastalık ve erken teşhis olası yaşlar öncesi tedbir alınıabilir. Ama iyi göz sağlığı tam olarak çocukların geleceğini nasıl güvence altına alır?

İstanbul’da en ucuz evler nerde? İstanbul'da en ucuz kira hangi ilçede?İstanbul’da en ucuz evler nerde? İstanbul'da en ucuz kira hangi ilçede?

ÇOCUĞUN FİZİKSEL GELİŞİMİNİ TAKİP ETMEK

Görsel gelişim, bebeklikten ergenliğe kadar farklı aşamalardan geçer. Bebeklik döneminde, odaklanma ve izleme gibi temel görsel yetenekler ortaya çıkar ve büyüdükçe daha karmaşık görsel becerilerin temelini atar.

kids-wear-glasses-jpg.webp

Çocuklar erken çocuklukta ilerledikçe, derinlik algısı, renk görme ve el-göz koordinasyonu gibi önemli görme kilometre taşlarına ulaşırlar. Bu kilometre taşları, sağlıklı görme gelişiminin temel göstergeleridir ve bir çocuğun görsel ilerlemesini izlemek için ölçütlerdir. Çocuklarda en yaygın görme sorunlarından bazılarını paylaşıyor:

Yeni yasa için tarih verildi: Başıboş köpek vakaları için meclisten yeni düzenleme!Yeni yasa için tarih verildi: Başıboş köpek vakaları için meclisten yeni düzenleme!

  • Kırılma hataları: Miyopluk (Miyopi), ileri görüşlülük (Hipermetrop) ve Astigmatizm bulanık görmeye neden olabilir.
  • Ambliyopi (tembel göz): Zayıf bir göz, erken tedaviye ihtiyaç duyan görmenin azalmasına neden olur.
  • Strabismus (çapraz gözler): Yanlış hizalanmış gözler, gözlük veya ameliyat gerektirebilir.
  • Göz koordinasyonu sorunları: Nesneleri odaklama veya izleme zorluğu, terapiye ihtiyaç duyabilir.
  • Beyaz refleks: Katarakt/Retinoblastom, Prematüre Retinopatisi, Retinitis Pigmentosa vb. gibi retina koşulları
  • Görme ile ilgili öğrenme sorunları: Yukarıdaki koşulların ve sonraki tedavinin altında yatan görme sorunları nedeniyle okuma veya anlama ile ilgili sorunlar.

Elbisesiyle Filistin’e destek vermişti: Cate Blanchett’un kim olduğu merak ediliyor…Elbisesiyle Filistin’e destek vermişti: Cate Blanchett’un kim olduğu merak ediliyor…

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kendi yöntemiyle bir haftada 5 kilo verdi! Özgü Namal bakın nasıl zayıfladı!
Kendi yöntemiyle bir haftada 5 kilo verdi! Özgü Namal bakın nasıl zayıfladı!
Ünlü doktor sosyal medyadan paylaştı! Boynundaki şişliğin içinden çıkan görenleri hayrete düşürdü!
Ünlü doktor sosyal medyadan paylaştı! Boynundaki şişliğin içinden çıkan görenleri hayrete düşürdü!
Bakan Koca, yeni MHRS uygulamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu
Bakan Koca, yeni MHRS uygulamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu
İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Yorgun uyanmanın formulü çözüldü…
İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Yorgun uyanmanın formulü çözüldü…
Son Haberler
Çocuklar için görme sağlığı: Erken teşhis ve sorunların bilinmesi…
Çocuklar için görme sağlığı: Erken teşhis ve sorunların bilinmesi…
ABD enflasyon sonrası ne olacak? Fed, faiz indirimine sıcak bakıyor mu?
ABD enflasyon sonrası ne olacak? Fed, faiz indirimine sıcak bakıyor mu?
A Milli Takım EURO 2024 kadrosu açıklandı: Almanya’ya hangi futbolcular gidecek?
A Milli Takım EURO 2024 kadrosu açıklandı: Almanya’ya hangi futbolcular gidecek?
Fenerbahçe Beko, Final Four’a veda etti: Panathinaikos, rakibini geçti…
Fenerbahçe Beko, Final Four’a veda etti: Panathinaikos, rakibini geçti…
Ağrısı olan kelle paça içsin! Çorbanın bu faydasını kimse bilmiyor
Ağrısı olan kelle paça içsin! Çorbanın bu faydasını kimse bilmiyor
Yeme Kuralları: Yemeği yutmadan önce neden çok çiğnemelisiniz?
Yeme Kuralları: Yemeği yutmadan önce neden çok çiğnemelisiniz?
Çok Okunanlar
Çocuklar için görme sağlığı: Erken teşhis ve sorunların bilinmesi…
Çocuklar için görme sağlığı: Erken teşhis ve sorunların bilinmesi…
Günlük burç yorumları 24 Mayıs 2024 Cuma | Boğa strese, yengeç sağlığa, kova finansal konularına dikkat!
Günlük burç yorumları 24 Mayıs 2024 Cuma | Boğa strese, yengeç sağlığa, kova finansal konularına dikkat!
Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyararak il, il hava durumunu açıkladı! 24 Mayıs 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyararak il, il hava durumunu açıkladı! 24 Mayıs 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları
Almanya'dan şok açıklama! Netanyahu'yu tutuklayacağız: 24 Mayıs Cuma, tüm Gazete manşetleri
Almanya'dan şok açıklama! Netanyahu'yu tutuklayacağız: 24 Mayıs Cuma, tüm Gazete manşetleri
Sağlıkta önemli ilaç hamlesi daha geldi: Aile hekimleri o 4 ilacı daha yazabilecek
Sağlıkta önemli ilaç hamlesi daha geldi: Aile hekimleri o 4 ilacı daha yazabilecek
Kirli evde oturan dikkat! Sağlığa öyle bir etkisi var ki
Kirli evde oturan dikkat! Sağlığa öyle bir etkisi var ki
Yorumlananlar
Bella Hadid, Cannes film festivaline damga vurdu, kırmızı halıda şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı
Bella Hadid, Cannes film festivaline damga vurdu, kırmızı halıda şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!