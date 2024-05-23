İstanbul’da en ucuz evler nerde? İstanbul'da en ucuz kira hangi ilçede?

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İstanbul'un en ucuz ilçeleri

İstanbul'un merkezi ilçeleri, kira getirisi yüksek yerlerdir. Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy ve Beyoğlu, İstanbul'un ortalama metrekare kirasının en yüksek olduğu ilçelerdir. Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Arnavutköy, Kurtköy ve Çatalca, en düşük kira fiyatlarına sahip semtlerdir.