İstanbul’da en ucuz evler nerde? İstanbul'da en ucuz kira hangi ilçede?

Gayrimenkul sektöründe dalgalanmalar devam ederken, hem ev sahipleri hem de kiracılar çok sayıda ayrıntıyı merak ediyor. İstanbul'da en ucuz kiralık daire hangi semtte bulunabilir? Kira geliri en yüksek nerede?

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İstanbul’da en ucuz evler nerde? İstanbul'da en ucuz kira hangi ilçede?

İstanbul'da ikamet etmek veya ev sahibi olmak isteyenler, kiralık ev hakkında bilgi almak istiyor. Kiracılar en iyi yerleri ve kiracılar en iyi yerleri arıyor. İstanbul, Türkiye'nin en yoğun nüfuslu şehri olduğu için ev kiralama ve satın alma işlemlerinde oldukça aktiftir. Her bölgenin fiyatı değişebilir.

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İstanbul'un en ucuz ilçeleri

İstanbul'un merkezi ilçeleri, kira getirisi yüksek yerlerdir. Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy ve Beyoğlu, İstanbul'un ortalama metrekare kirasının en yüksek olduğu ilçelerdir. Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Arnavutköy, Kurtköy ve Çatalca, en düşük kira fiyatlarına sahip semtlerdir.

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