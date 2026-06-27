CHP’li Veli Ağbaba panikletti! Cemil Tugay o ismi apar topar görevden aldı!

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin rüşvet ve yolsuzluk ağı, her geçen gün genişlerken vekil Veli Ağbaba'dan sonra yaşanan panik havası CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı da harekete geçirdi.

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin rüşvet ve yolsuzluk ağı, vekil Veli Ağbaba'ya kadar uzandı. CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, özel kalemi yaptığı Veli Ağbaba'nın yeğeni Nermin Özgül'ü görevden aldı!

İzmir Seferihisar ve Balçova belediyelerine yapılan 'rüşvet' operasyonları CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya uzandı.

RÜŞVET AĞI VELİ AĞBABA'YA UZANDI

İzmir'de yürütülen soruşturma evraklarının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilerek Ağbaba hakkında rüşvet alma suçlamasıyla soruşturma açılması için harekete geçildiğinin öğrenilmesiyle siyasette sıcak saatler yaşanmaya başlandı.

ŞAİBELİ PARA TRANSFERLERİ DEŞİFRE OLDU

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 24 kişinin önceki gün sabah saatlerinde gözaltına alınmasıyla derinleşen soruşturmada Veli Ağbaba'yla para transferi iddiaları gündeme gelmişti.

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AĞBABA'NIN YEĞENİ TUGAY'IN ÖZEL KALEMİ…

Seferihisar Belediyesi'ne geçtiğimiz hafta yapılan ikinci dalga operasyonda Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz rüşvet transferine aracılık etmek suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ağbaba ile ilgili soruşturmanın derinleşmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Tugay, Veli Ağbaba'nın yeğeni olan Özel Kalem Müdürü Nermin Özgül'ü görevden aldı.

AĞBABA'NIN KONTENJANI İLE 'KRİTİK' GÖREVLERE GELMİŞLER

Veli Ağbaba'nın yeğeni olan Nermin Özgül, Karabağlar Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü olarak görev yaparken, Cemil Tugay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından sonra ilk yaptığı transferlerdendi. Yerel seçimin ardından koltuğa oturan Tugay, özel kalem müdürü olarak Nermin Özgül'ü getirmişti.

Daha sonra 2024 Ekim ayında CHP Adalar Belediye Başkan adayı olan Esra Huri Bulduk'u özel kalem müdürü olarak atayan Cemil Tugay, Şubat 2025'ten itibaren bu görevi yeniden Nermin Özgül'e vermişti. Şimdi tüm gözler Ağbaba'nın kontenjanından ilçe belediyelerinde kritik görevlere getirilen isimlere çevrildi. Tugay gibi ilçe belediye başkanlarının da Ağbaba'ya yakın isimlerle yollarını ayırıp ayırmayacağı merak konusu oldu.

YEĞENİ DE GAZİEMİR BELEDİYESİ'NDE

Veli Ağbaba'nın 2024 yılında seçim çalışmalarında yanından ayırmadığı yeğeni Barkın Ulutaş'ı önce İzmir Konak Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü yaptı. Parti içi muhalefet nedeniyle Ağbaba yeğenini bu sefer Gaziemir Belediyesi'ne kaydırdı.

Gaziemir Belediyesi'nde özel kalem müdürü kadrosundan göreve başlatılan yeğen Ulutaş'ın bankamatik olduğu iddiaları geçtiğimiz aylarda belediye meclisinde de gündeme gelmişti.

Önce AK Partili Uğur İnan Atmaca, ardından da MHP'li Salahattin Şahin, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'a Ulutaş'ın bankamatik olup olmadığını sormuştu.

Kaynak: SABAH

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