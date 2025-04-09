CHP'li Pendik ilçe başkanı Niyazi Güneri hakkındaki o iddialara yanıt verdi!

''Daire karşılığı oy'' iddiaları Pendik İlçesinde yankılandı : “Niyazi Güneri’ye KİPTAŞ’tan 2 Daire” İddialarına ilişkin CHP ilçe başkanı Niyazi Güneri’den açıklama geldi...

Kasım 2023’teki kurultayda “delegelere para dağıtıldığı” iddiası üzerine başlayan soruşturmada çok sayıda tanık İstanbul’da da savcılığa ifade veriyor. Bunlardan biri olan M.A. isimli delege, Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri’nin, Özgür Özel’in safına geçince KİPTAŞ’tan 2 daire sahibi olduğunu iddia etti. Haberi, Yeni Şafak isimli gazete manşetten verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’in yarıştığı 38’inci Olağan Kurultay ile İstanbul İl Kongresi’ndeki “şaibe” iddialarına her gün bir yenisi ekleniyor.

CHP İçindeki Karışıklık Pendik İlçesine Sıçradı: “Niyazi Güneri’ye KİPTAŞ’tan 2 Daire” İddiası…

Kasım 2023’teki kurultayda “delegelere para dağıtıldığı” iddiası üzerine başlayan soruşturmada çok sayıda tanık İstanbul’da da savcılığa ifade veriyor. Bunlardan biri olan M.A. isimli delege, Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri’nin, Özgür Özel’in safına geçince KİPTAŞ’tan 2 daire sahibi olduğunu iddia etti. Haberi, Yeni Şafak isimli gazete manşetten verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’in yarıştığı 38’inci Olağan Kurultay ile İstanbul İl Kongresi’ndeki “şaibe” iddialarına her gün bir yenisi ekleniyor.

Yeni Şafak Gazetesi’nin manşetten verdiği Burak Doğan’ın haberine göre; İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin çarpıcı bir ifade de tanık M.A.’dan geldi. Halihazırda İstanbul İl Delegesi olan ve CHP Pendik ilçe örgütünün yakından tanıdığı bir isim olan M.A. isimli şahıs, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek il başkanlığı seçim sürecinde yaşananları şu ifadelerle iddia etti: “Kılıçdaroğlu’na destek vererek Niyazi Güneri’yi Pendik İlçe Başkanı seçtirdiğimiz için il kongresinde de Cemal Canpolat’ı desteklememiz gerekirdi. Ancak kendisi ısrarla tarafını değiştirerek yenilikten yana olduğunu söyledi. Güneri, Pendik’te bulunan 25 il delegesinden 5’ini Özgür Çelik’e oy vermeye ikna etti. Çelik kazanınca, kurultay delegesi olarak Niyazi Bey ve yanındaki 5 kişi yazıldı. Niyazi Bey’in il kongresi ve kurultay sürecinde KİPTAŞ’tan 2 ev aldığını öğrendik.”

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İBB tarafından açıklama yapıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yeni Şafak’ın “daire karşılığı oy” iddiasında bulunduğu haberini yalanladı.

Haber üzerine, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında yapılan yanlış haberler ve atılan iftiralara karşı açılan Teyit hesabı” olarak sosyal medyada açılan İBB Tekzip hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

YALAN: İBB iştiraki KİPTAŞ’tan CHP Pendik İlçe Başkanına kurultay için 2 ev verildiği yalanı.

GERÇEK: Bahse konu kişi 2002 yılında (23 yıl önce) Ak Parti döneminde Pendik Aydos Konutlarından halka açık satışlardan bir daire, satış yetkisi yüklenicide olan Pendik Arkatlı Evler Konutlarından yine açık satıştan vade farkını da ödeyerek hiç bir imtiyaz sağlanmadan bir daire almış, tüm ödemelerini de kendisi yapmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri, hakkında çıkan “Delegeleri ikna etmesi karşılığında KİPTAŞ’tan 2 daire aldı.” iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Güneri, iddialara sert bir dille cevap verdi.

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri Hakkındaki İddialara Cevap Verdi



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri, hakkında çıkan “Delegeleri ikna etmesi karşılığında KİPTAŞ’tan 2 daire aldı.” iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Güneri, iddialara sert bir dille cevap verdi.

Kasım 2023’teki kurultayda “delegelere para dağıtıldığı” iddiası üzerine başlayan soruşturmada çok sayıda tanık İstanbul’da da savcılığa ifade vermiş, bunlardan biri de M.A. isimli delege olmuştu. Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri’nin, Özgür Özel’in safına geçince KİPTAŞ’tan 2 daire sahibi olduğunu iddia eden gizli tanığın ifadelerini Yeni Şafak isimli gazete manşetten vermişti.

Konuyla ilgili ortaya atılan iddialara CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri cevap verdi. “Siyaseti hiçbir zaman zenginleşme aracı olarak görmedim.” diyen Güneri, kamuoyuna şu açıklamayı yaptı:

“KAMUOYUNUN BİLGİSİNE;

Şahsıma ve şahsım üzerinden kıymetli partime yönelik asılsız iddialar bilinçli bir şekilde gündeme getirilmektedir. Ancak söz konusu iddialar, gizli tanık adı altında kim olduğu bilinmeyen kişiler tarafından gündeme getirilmiş soyut söylemlerden öteye gitmeyen yalan ve iftiradan ibarettir. Bu iddiaların doğruluğunu gösterir en ufak bir delil bulunmamaktadır.

İddialara konu taşınmazların 1 tanesi 2002 yılında (23 yıl önce) AK Parti döneminde, bir diğerini ise 2023 yılında halka açık satışlardan herhangi bir imtiyaz sağlanmadan alınmış ve her iki taşınmazın ödemeleri de vadelerinde resmi hesaplarımdan yapılmıştır.

İftiracıların tersine yıllardır işimi şerefi ve layığı ile yapan, helal para kazanan bir iş insanıyım. Her türlü kazancımın, mal varlığımın kuruşuna kadar hesabını verebilirim. Aldığım terbiye, sahip olduğum ahlaki değerler beni hep haramdan, hak olmayandan uzak tutmuştur ve tutmaya da devam edecektir.

Şahsım hakkında haber yapan medya organları ve sosyal medya paylaşımı yapan kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş olup tazminata ilişkin dava süreçlerini de hassasiyetle takip edeceğiz. Hiç şüphemiz yok ki şahsıma ve benim üzerimden partime saldıran karanlık zihniyetin hesap vereceği günler yakındır.

Siyaseti hiçbir zaman zenginleşme aracı olarak görmedim.

Ülkemin ve gençlerimizin geleceğine katkı sunabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir neferi olmaya çalışmaktayım.

Siyasetin içerisinde itibar suikastı yapmak namert insanların işi olup, bu kişileri mertçe davranmaya, iftiralarından vazgeçmeye davet ediyorum.

Alnım ak olarak partime ve ülkeme hizmete devam edeceğimi herkesin bilmesini isterim.

Saygılarımla…”