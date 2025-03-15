CHP'li gazeteciden ilginç iddia! Tarih bile verdi: İmamoğlu görevi kendi bırakacak! İşte, o çarpıcı açıklamalar...

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı programda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili çok konuşulacak kulis bilgileri paylaştı. Konuşmasında İmamoğlu'nun İBB'deki görevinden ayrılma kararı verebileceğini söyleyen Yarkadaş, İmamoğlu'nun yakın çevresinde konuşulanları da stüdyoda anlattı.

Kıbrıs'ta okuduğu sırada İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı usülsüz geçiş nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevini bırakacağı öne sürüldü.

CHP'li eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'de tek adayla yapılan Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı seçimini kazandığı belirtilen ancak üniversite diplomasındaki şaibeler nedeniyle adaylığı belirsizleşen Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bırakacağını söyledi.

İMAMOĞLU İDDİASI ŞAŞKINLIKLA KARŞILANDI

Aynı zamanda eski CHP Milletvekili olan Yarkadaş, "Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresinde şöyle değerlendirmeler yapılıyor. Ekrem Bey'in diploması iptal edilecek bu belli. Öte yandan açılan davalar var. İBB'ye kayyum atanması konuşuluyor. Ekrem Bey'in yakın çevresinin de önümüzdeki süreçte önemli bir karar alarak İBB'ye kayyum atanmasını engellemek için bir fedakarlık yapabileceği CHP kulislerinde konuşuluyor ve tarih de veriliyor." ifadelerini kullandı.

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YARKADAŞ TARİH VERDİ

Bu sözler stüdyoda şaşkınlıkla karşılanırken Yarkadaş, iddiası ile ilgili tarih de vererek Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mayıs 2025 tarihinde büyük bir çıkış yapabileceğini sözlerine ekledi.

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