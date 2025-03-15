Celal Şengör'den yürekleri ağza getiren deprem senaryosu: 'Keşke ölseydik' diyecekler... İşte, o ilimizle ilgili en çarpıcı detaylar...

Olası Marmara depremi sonrası İstanbul’u bekleyen felaketlere dikkat çeken Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, ''İstanbul depreminde Tuzla'dan Silivri'ye kadar yerle yeksan olacak. Yangınlar, yağmalar... İstanbul'da depremden sonra hayatta kalanlar keşke ölseydik diyecekler.'' ifadelerini kullandı.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Çifte felaketin ardından gözler olası Marmara depremine çevrilirken uzman isimler İstanbul'da 7 ve üzerinde bir depremin olacağını söylerken en çarpıcı yorum Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'den geldi.

İSTANBUL'UN GÜNEY SAHİL HATTI RİSK ALTINDA

Gazeteci Cansu Canan Özgen’in YouTube programına konuk olan Celal Şengör, İstanbul’da 7’nin üzerinde bir depremin beklendiğini söyledi. Özellikle Tuzla’dan Silivri’ye kadar olan güney sahil hattının ağır hasar alacağına dikkat çeken Celal Şengör, bu bölgelerde binaların büyük bölümünün ciddi risk taşıdığını vurguladı.

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''ASIL BÜYÜK FELAKET DEPREMDEN SONRA YAŞANACAK''

Asıl büyük krizin depremden sonra ortaya çıkacağını belirten Celal Şengör, ''Yangınlar, su ve gıda krizi, altyapı çöküşü ve yağmalar nedeniyle İstanbul’un adeta kaosa sürüklenecek. Yetkililer, sadece depreme değil, sonrasında oluşacak sosyal ve ekonomik yıkıma da hazırlıklı olması gerekiyor.'' dedi.

ÖNLEM ALINMAZSA SONUÇLAR AĞIR OLACAK

Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul’un mevcut yapı stokunun depreme dayanıklı olmadığını ve olası bir büyük sarsıntı sonrası şehirde ciddi güvenlik sorunları yaşanacağını belirtti. Yetkililerin derhal önlem alması gerektiğini söyleyen Şengör, aksi takdirde milyonlarca insanın büyük bir felaketle karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Depremin yaratacağı yıkımdan ziyade sonrasındaki sürecin daha korkutucu olduğunu belirten Celal Şengör, "Yangınlar çıkacak, yağmalar başlayacak. Hayatta kalanlar 'keşke ölseydik' diyecek" ifadelerini kullandı.

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