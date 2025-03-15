TKP'li provokatörler iş başında! ODTÜ'de İslam'a saygısızlık: İftar yapan gençleri hedef aldı

TKP'li provokatörler iş başında! ODTÜ'de İslam'a saygısızlık: ODTÜ'de Ramazan ayına gölge düşürmek isteyen TKP Gençlik Örgütü, üniversite kampüsünde iftar yapan öğrencileri hedef aldı.

Öğrenciler teravih namazı kılarken TKP'li provokatörler, 'Cihatçı çetelere ODTÜ’de geçit yok' pankartı astı.

Türkiye'de Ramazan ayının coşkusu yaşanırken, mübarek zamanların bitimine kısa bir süre kala provokasyon için düğmeye basıldı. Ramazan'ın 14. gününde, ODTÜ kampüsünde iftar yapıp teravih namazı kılan öğrenciler, TKP Gençlik Örgütü'nün hedefi oldu.

"Cihatçı çetelere ODTÜ'de geçit yok" yazılı pankart, ibadet alanına asılarak tepki çekerken, bu çirkin provokasyon huzurlu Ramazan atmosferine gölge düşürdü.

ODTÜ'DE MÜSLÜMANLARIN RAMAZAN İBADETİ TKP'NİN HEDEFİNDE

Bunlardan biri de Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) yaşandı. Okul kampüsünde bir araya gelen öğrenciler birlikte iftar yaptı. Açık alanda yapılan iftardan sonra öğrenciler teravih namazını da birlikte kaldı.

TERAVİH NAMAZI SIRASINDA ÇİRKİN PANKART

Bu etkinlik ise Türkiye Komünist Partisi (TKP) Gençlik Örgütü tarafından hedef alındı. TKP'li grup, öğrencilerin teravih kıldığı alanın yakınındaki bir binaya çirkin bir pankart astı. İbadet eden öğrencileri hedef alan pankartta "Cihatçı çetelere ODTÜ'de geçit yok" ifadeleri dikkat çekti.

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