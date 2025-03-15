MSB yönetmeliğinde önemli değişiklik: Artık yatay geçiş yapamayacaklar

MSB yönetmeliğinde önemli değişiklik: Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte askeri öğrenciler, öğrenim gördükleri bölümleri/programları ya da okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarını değiştiremeyecek veya yatay geçiş yapamayacak.

Milli Savunma Bakanlığının, Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Söz konusu değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Askeri öğrenciler artık başka üniversitelere yatay geçiş yapamayacak ve bölümlerini değiştiremeyecek.

Buna göre, 2021'de ve 31432 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 15. maddesinin ikinci fıkrası, 20. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi değiştirilirken, aynı yönetmeliğin 30. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırıldı.

ARTIK YATAY GEÇİŞ YAPAMAYACAKLAR

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikte, "Fakülte veya yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrenciler, öğrenim gördükleri bölümleri/programları veya okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarını değiştiremezler veya yatay geçiş yapamazlar. Askeri öğrenciler, öğrenimlerini Bakanlık nam ve hesabına tamamlar." kuralı getirildi.

NASIP TARİHLERİ MEZUNİYET TARİHİ OLACAK

Yönetmeliğe göre, Bakanlık nam ve hesabına fakülte veya yüksekokullarda okuyan askeri öğrencilerin teğmenliğe nasıp tarihleri ise mezuniyet tarihi olacak.

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