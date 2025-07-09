  1. Anasayfa
  2. Siyaset
  3. CHP'li belediyelerde peş peşe istifalar başladı: Meclis üyeleri, Bayrampaşa Belediye başkanını suçlayarak istifa ettiler

CHP'li belediyelerde peş peşe istifalar başladı: Meclis üyeleri, Bayrampaşa Belediye başkanını suçlayarak istifa ettiler

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları devam ederken, Bayrampaşa Belediyesi CHP'li meclis üyeleri Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun gayri ahlaki tutum ve davranışları nedeniyle partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

CHP'li belediyelerde peş peşe istifalar başladı: Meclis üyeleri, Bayrampaşa Belediye başkanını suçlayarak istifa ettiler
Yayınlanma:

Seçim dönemi boyunca sokak sokak cami cami gezip seçmeni etkileyen, sonrasında ise yine sinkaflı kelimelerle bununla alay eden haysiyet fukarası bu kişinin ve etrafında konuşlandırdığı birtakım organizatörlerin, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemesine müsaade etmeyeceğimizi bildiririz.

MECLİS ÜYELERİNDE BELEDİYE BAŞKANINA AĞIR SUÇLAMA

Etrafımızda cereyan eden bu kötülüklere, şeref ve haysiyetle geçirdiğimiz ömrümüze leke katmamak adına başkaldırıyor ve Bağımsız Meclis Üyeliği görevimiz devam etmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyoruz.”

b1.jpg

Açıklamanın sonunda, kamuoyuna “saygıyla duyurulur” ifadesiyle seslenen meclis üyeleri, CHP'den ayrılma kararlarını kamuoyuna ilan etti.

Osman Gökçek'ten CHP'li vekillere baklava ziyafeti: Elinde "Rüşvet için CHP" yazılı baklavayla meclise geldi!Osman Gökçek'ten CHP'li vekillere baklava ziyafeti: Elinde "Rüşvet için CHP" yazılı baklavayla meclise geldi!

Sıcak gelişme! CHP'li 2 belediye başkanı hakkında önemli karar: 1'i ev hapsi aldı diğeri...Sıcak gelişme! CHP'li 2 belediye başkanı hakkında önemli karar: 1'i ev hapsi aldı diğeri...

Tek tek itiraf etti: Baklava kutusunda rüşvet alan başkan yardımcısı itirafçı oldu!Tek tek itiraf etti: Baklava kutusunda rüşvet alan başkan yardımcısı itirafçı oldu!

Baklava kutusundaki rüşvet, Özgür Özel'inde dilini yutturdu: Haberler iç açıcı değil!Baklava kutusundaki rüşvet, Özgür Özel'inde dilini yutturdu: Haberler iç açıcı değil!

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Siyaset
41 yıl sonra silahlara veda: 7 Temmuz 2025 Pazartesi, güncel gazete manşetleri
41 yıl sonra silahlara veda: 7 Temmuz 2025 Pazartesi, güncel gazete manşetleri
CHP'de kazan kaynıyor: Kılıçdaroğlu genel merkeze sokulmayacak mı? İşte önemli detaylar...
CHP'de kazan kaynıyor: Kılıçdaroğlu genel merkeze sokulmayacak mı? İşte önemli detaylar...
CHP Genel merkezinden gerilimi artıracak yeni hamle: 81 il başkanlığına yazı gönderildi: Kılıçdaroğlu ihraç mı edilecek?
CHP Genel merkezinden gerilimi artıracak yeni hamle: 81 il başkanlığına yazı gönderildi: Kılıçdaroğlu ihraç mı edilecek?
CHP'de iş kavgaya dönüştü! Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu'na kapıları kapattı
CHP'de iş kavgaya dönüştü! Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu'na kapıları kapattı
İmamoğlun'dan Kılıçdaroğlu'na ağır gönderme: Eğer suçluysam, en büyük suç ortağım Kemal Bey’dir”
İmamoğlun'dan Kılıçdaroğlu'na ağır gönderme: Eğer suçluysam, en büyük suç ortağım Kemal Bey’dir”
Meğerse cezaevindeki Kılıçdaroğlu, İmamoğlu görüşmesinde kıyamet kopmuş: 'Sen kim oluyorsun bize talimat veriyorsun'
Meğerse cezaevindeki Kılıçdaroğlu, İmamoğlu görüşmesinde kıyamet kopmuş: 'Sen kim oluyorsun bize talimat veriyorsun'
DEM'li vekil TBMM kürsüsünden bela okudu, ortalık karıştı!
DEM'li vekil TBMM kürsüsünden bela okudu, ortalık karıştı!