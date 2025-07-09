CHP'li belediyelerde peş peşe istifalar başladı: Meclis üyeleri, Bayrampaşa Belediye başkanını suçlayarak istifa ettiler

Seçim dönemi boyunca sokak sokak cami cami gezip seçmeni etkileyen, sonrasında ise yine sinkaflı kelimelerle bununla alay eden haysiyet fukarası bu kişinin ve etrafında konuşlandırdığı birtakım organizatörlerin, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemesine müsaade etmeyeceğimizi bildiririz.

MECLİS ÜYELERİNDE BELEDİYE BAŞKANINA AĞIR SUÇLAMA

Etrafımızda cereyan eden bu kötülüklere, şeref ve haysiyetle geçirdiğimiz ömrümüze leke katmamak adına başkaldırıyor ve Bağımsız Meclis Üyeliği görevimiz devam etmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyoruz.”

Açıklamanın sonunda, kamuoyuna “saygıyla duyurulur” ifadesiyle seslenen meclis üyeleri, CHP'den ayrılma kararlarını kamuoyuna ilan etti.

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