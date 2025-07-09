Osman Gökçek'ten CHP'li vekillere baklava ziyafeti: Elinde "Rüşvet için CHP" yazılı baklavayla meclise geldi!

Manavgat Belediyesi’nde baklava kutusunda ele geçirilen 110 bin avroluk rüşvet olayının yankıları sürerken, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TBMM’ye “Rüşvet için CHP” yazılı baklava tepsisiyle geldi.

Manavgat Belediyesi'nde baklava kutusu içinde 110 bin avro (yaklaşık 5,1 milyon TL) rüşvetin ele geçirilmesi Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırırken, olayla ilgili dikkat çeken bir çıkış da AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’ten geldi.

"RÜŞVET İÇİN CHP"

Gökçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) elinde “Rüşvet için CHP” yazılı bir baklava tepsisiyle gelerek CHP’yi hedef aldı. Gökçek yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi baklava kutularının içerisinde euroları taşırken görüntülendi. Ve biz de diyoruz ki rüşvet için CHP diyoruz ve bugün bu konuya dikkat çekmek için bu tepsiye rüşvet için CHP yazdırarak meclisimize bu baklava tepsisini getirdik. Cumhuriyet Halk Partililer afiyetle yiyin diyorum” dedi.

"BU BAKLAVANIN İÇİNDE EURO YOK AMA AFİYET OLSUN"

CHP’li yöneticilere seslenen Gökçek, “Cumhuriyet Halk Partililer afiyetle yiyin diyorum. Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler kusura bakmayın, bu baklavanın içinde Euro yok… Ama yine de afiyetle yiyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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