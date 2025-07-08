Sıcak gelişme! CHP'li 2 belediye başkanı hakkında önemli karar: 1'i ev hapsi aldı diğeri...
Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında önemli karar açıklandı...
Sıcak gelişme! CHP'li 2 belediye başkanı hakkında önemli karar: 1'i ev hapsi aldı diğeri...
Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında önemli karar açıklandı...
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklama, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Tutdere için ev hapsi kararı verdi.
Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklama talebiyle, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
DHA'nın haberine göre soruşturma kapsamında gözaltına alınan Karalar ve Tutdere'nin de aralarında bulunduğu 13 kişi, sorgulanmak üzere İstanbul'a getirilmişti.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler bu sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. 13 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından çevik kuvvet ekiplerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.
TUTDERE HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 'icbar suretiyle irtikap’ suçundan tutuklama talebiyle, Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Mahkeme Tutdere için ev hapsi kararı verdi. Tutdere adli kontrolle serbest kaldı.
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