Tek tek itiraf etti: Baklava kutusunda rüşvet alan başkan yardımcısı itirafçı oldu!

Manavgat Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda önemli gelişme yaşandı. Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet alırken suçüstü yakalanan CHP’li Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter itirafçı oldu.

CHP'li belediyeleri saran rüşvet ve ağında yeni çözülmeler yaşanmaya devam ediyor...

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Antalya'nın Manavgat Belediyesi'ne 4 Temmuz'da operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, Belediye Başkanı CHP'li Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.

BAKLAVA KUTUSUNDA 110 BİN EURO RÜŞVET ALIRKEN YAKALANDI

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter ise, makam odasında bir baklava kutusu içerisinde 110 bin euro rüşvet alırken polis ekiplerince suç üstü yakalandı.

RÜŞVETÇİ BAŞKAN YARDIMCISI İTİRAFÇI OLDU

Başkan Kara, yardımcısı Tüter ile beraberindeki 33 kişiden 7'si tutuklanırken, soruşturmayla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

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TRT'nin haberine göre, baklava kutusunda aldığı rüşvet ile tepkilerin odağı olan Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter itirafçı oldu.

RÜŞVETİ KABUL ETTİ

-Polis ekiplerine yakalandığı sırada kutuyu açtığında gördüğü binlerce eurodan haberi yokmuş gibi davranan Tüter, ifadesinde 110 bin euro rüşvet aldığını kabul etti.

-Tüter, bu rüşveti belediye adına almadığını savundu.

-Tüter'in itirafları sonrası gözaltı kararı sayısı 41'e yükseldi.

OPERASYON 4 AY SÜREN TAKİBİN ARDINDAN DÜZENLENDİ

Belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları kapsamında, 4 ay süren takibin ardından Manavgat Cumhuriyet Savcılığınca, Manavgat Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi.

Operasyonun, imar işleri ile doğrudan alımlardaki yolsuzluk iddiaları ve mülkiye başmüfettişinin raporu doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi.

Operasyon kapsamında, Belediye Başkanı CHP'li Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.

BAKLAVA KUTUSUNDA RÜŞVETE SUÇÜSTÜ

-Şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de ofisine, polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

-Polis kamerasına yansıyan görüntülerde; Tüter'in, baklava kutusu içerisinde 110 bin euro rüşveti C.C. isimli şahıstan alırken suçüstü yakalandığı görüldü.

-Tüter'in belediyedeki makam odasına giren polis, gözaltı işlemi uyguladığını belirterek, masanın yanındaki çantanın açılmasını istedi.

-Tüter, "Arkadaş yurt dışından gelmiş, viski ve çikolata getirmiş." sözleriyle polisi ikna edemeyince çantayı açmak durumunda kaldı.

-Tüter'in açtığı baklava kutusunda 110 bin euro olduğu görüldü.

-Şüpheli, rüşvet parasıyla dolu baklava kutusunu görünce 'Bu ne' diyerek paradan habersiz olduğu imajını vermeye çalıştı.

7 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında 33 kişi gözaltına alınan 26 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken savcılık, 7 kişi hakkında tutuklama talep etti.

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, kısa süre sonra tutuklandı.

Kaynak: TRT

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