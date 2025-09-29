CHP'de istifa üstüne istifa: 7 isim daha partiyi bıraktı!
CHP'de istifa üstüne istifa: Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın partisinden istifasının ardından, CHP'li 7 belediye meclis üyesi daha partiden ayrıldıklarını duyurdu.
Antalya'nın Aksu ilçesinde CHP'de istifa dalgası büyüyor. Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın partisinden istifasının ardından, CHP'li 7 belediye meclis üyesi daha partiden ayrıldıklarını duyurdu.
CHP Aksu İlçe Başkanlığı'nda yaşanan istifa süreci, ilçe kongresinin ardından hız kazandı. İstifa eden meclis üyeleri, kararlarını kamuoyuyla paylaşarak, CHP ile yollarını resmen ayırdıklarını bildirdi. İstifa eden meclis üyelerinin isimleri şöyle:
Mehmet Alptekin, Mehmet Altay, Mustafa Ceylan, Harun Hor, Yaşar Karakartal, Hüseyin Yılmaz, Mehmet Coşkun.
Söz konusu istifalarla birlikte CHP Aksu'da siyasi dengelerin yeniden şekillenmesi bekleniyor.
