Tuzla Mekan Palmiye yenilenen yüzüyle görkemli açılışla hizmete açıldı

Açılışta konuşan Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, “Halkın parasını yine halk için harcıyoruz. Uygun fiyat, kaliteli hizmet anlayışından bir adım geri atmıyoruz” dedi.

Mercan sahilinde yürütülen düzenleme çalışmaları kapsamında bölgede yer alan Halk Plajı’nın yeniden hizmete açılması ve iskele çevresinde yapılan çevre düzenlemeleriyle sahil hattının sosyal ve kamusal değeri artırılmıştı. Sahil şeridinde yürütülen dönüşümün önemli halkalarından biri olan Tuzla Mekan Palmiye de modern mimarisi, güçlendirilen yapısı ve yenilenen hizmet anlayışıyla yeniden hizmete açıldı. Tesiste balık ürünleri uygun fiyatlarla vatandaşların beğenisine sunulurken, menüde balık çorbasından uskumruya, karides salatasından istavrite kadar çeşitli deniz ürünleri yer alıyor.

“BU BÖLGEYİ SADECE BİR TESİS OLARAK GÖRMÜYORUZ”

Açılışta konuşan Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Palmiye’nin yalnızca bir restoran değil, sahil hattında yürütülen bütüncül dönüşümün önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Bingöl, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Biz bu bölgeye sadece bir tesis gözüyle bakmıyoruz. Burası Tuzla’nın nefes aldığı, komşularımızın denizle buluştuğu, ailelerin vakit geçirdiği bir yaşam alanı. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çok net bir yaklaşımımız var: Tuzla’da hiçbir kamusal alan kaderine terk edilmeyecek, hiçbir değer ‘idare eder’ anlayışıyla bırakılmayacak, komşularımızın kullandığı her alan bu kente yakışır bir niteliğe kavuşacak.”

YIPRANMIŞ YAPI BAŞTAN SONA YENİLENDİ

Palmiye Sosyal Tesisi’nin yıllar içinde ciddi biçimde yıprandığını hatırlatan Bingöl, yapının hem çalışanlar hem de vatandaşlar açısından risk oluşturan bir noktaya geldiğini belirtti. Bingöl, yenileme sürecine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yıllar içinde fiziki koşulları yıpranmış, kapasitesi yetersiz hale gelmiş, özellikle mutfak ve servis alanları artık çağdaş hijyen ve güvenlik standartlarını karşılamakta zorlanan bir yapıya dönüşmüştü. Çatısı çökmüş, depreme karşı dayanıklılığını yitirmiş, kapasite anlamında yeterliliğini kaybetmişti. Biz de bu nedenle burada kapsamlı bir yenileme süreci başlattık."

“PALMİYE’Yİ SADECE YENİLEMEDİK”

Yapılan çalışmalarla Palmiye’nin baştan sona ele alındığını ifade eden Başkan Bingöl, tesisin yeni haliyle çok daha geniş bir kesime hizmet vereceğini söyledi. Bingöl, şunları kaydetti:

“Bugün açılışını yaptığımız Tuzla Mekan Palmiye; iç ve dış mekânı modern mimari anlayışla yeniden düzenlenmiş, oturma alanları daha ferah ve ergonomik hale getirilmiş, kapasitesi artırılmış bir sosyal tesis olarak komşularımızın hizmetine giriyor. Aydınlatma sistemi tamamen yenilendi, estetik ve dayanıklı malzemeler tercih edildi. En önemlisi hijyen standartlarını yükselttik, mutfak ve servis alanlarını güncel sağlık ve güvenlik kriterlerine uygun şekilde modernize ettik. Ayrıca erişilebilirlik düzenlemeleriyle herkesin rahatça faydalanabileceği bir yapıya kavuşturduk. Çünkü biz şuna inanıyoruz; kamusal hizmet, ayrıntıda ciddiyet ister. Kalite, herkesin hakkıdır. Bir sosyal tesisin, özel bir işletmeden geri kalır yanı olmamalıdır. Ama bu sahil hattında başlattığımız dönüşüm yalnızca Palmiye ile sınırlı değil. Burada daha büyük bir bütünün parçasını konuşuyoruz.”

MERCAN SAHİLİNDE BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM

Mercan sahilinde yürütülen çalışmaların Palmiye ile sınırlı olmadığını vurgulayan Bingöl, Halk Plajı ve İskele Kafe’ye ilişkin de bilgi verdi. Bingöl, sahil hattında kamusal kullanımın güçlendirildiğini belirterek şöyle konuştu:

“Bu bölgede yaptığımız yatırımlarla Mercan sahilini yaşayan bir kamusal alan haline getirdik. Halk Plajı’nı yeniden hizmete açarak her gün ortalama 1.500 komşumuzun güvenle ve konforla faydalanabildiği bir sosyal alan oluşturduk. Konfor, hijyen, güvenlik ve erişilebilirlik esas alındı. İskele ve çevresindeki düzenlemelerle hem günlük kullanım hem de nikâh hizmetleri gibi özel anlar için nitelikli alanlar kazandırdık.”

UYGUN FİYAT, SOSYAL BELEDİYECİLİK VURGUSU

Sosyal tesislerde uygulanan uygun fiyat politikasına da değinen Başkan Bingöl, Tuzla Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışını şu sözlerle özetledi:

“Kamusal hizmet ayrıntıda ciddiyet ister, kalite herkesin hakkıdır. Bir sosyal tesisin özel bir işletmeden geri kalır yanı olmamalıdır. Tuzla Belediyesi’nin tüm sosyal tesislerinde Tuzlalı emeklilerimiz çayı 3 liraya içebiliyor. Emeklilerimize her yıl 15 bin lira Emekli Pazar Desteği sağlıyoruz, Komşu Berber uygulamamızla ücretsiz saç kesimi hizmeti veriyoruz. Biz Tuzla’da şunu yapıyoruz; halkın parasını yine halk için harcıyoruz. Uygun fiyat, kaliteli hizmet anlayışından bir adım geri atmıyoruz.”

