Kurtköyspor kulübü başkanı Önder Akpınar: "Başarılarıyla dolu örnek bir kulübüz"
09 Şubat 2026 12:33
Pendik'in köklü kulüplerinden biri olan mazisi başarılarla dolu Kurtköy Spor Kulübü Başkanı Önder Akpınar, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yerel basın ile bir araya gelerek başarıları ile dolu örnek bir kulüp olduklarını belirterek kulübün tarihi başarılarını, altyapı hedeflerini ve gelecek vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.
Kurtköy Spor Kulübü Başkanı Önder Akpınar: “Yeni Tesisle Yeni Başarılara İmza Atacağız”
Kurtköy Spor Kulübü Başkanı Önder Akpınar, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında kulübün tarihi başarılarını, altyapı hedeflerini ve gelecek vizyonunu kamuoyuyla paylaştı. Teknik ekip ve basın mensuplarının katıldığı toplantıda Akpınar, sadece sportif başarıyı değil, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı da amaçladıklarını vurguladı.
“3 Kategoride Büyük Başarı: Türkiye Şampiyonası Yolunda”
1992 yılında kurulan ve 2001 yılından bu yana Kurtköy’de hizmet veren kulübün, özellikle son dönemde tüm yaş kategorilerinde zirveye oynadığını belirten Akpınar, güncel başarı tablosunu şu sözlerle aktardı:
“A Takımımız 1. Amatör Lig’de 18 yaş ortalamasıyla mücadele ederek Play-Off oynamaya hak kazandı. Altyapıda ise U-18 takımımız grupta birinciyiz. U-16 ve U-14 takımlarımız ise hem grup şampiyonu oldular hem de İstanbul elemelerini geçerek İstanbul’u temsilen Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandılar. İki yaş grubunda birden Türkiye Şampiyonası’na katılacak olmamız büyük bir gurur.”
“Örnek Bir Kulübüz: 17 Yaşındaki Çocuklar 25 Yaşındakilere Karşı Oynuyor”
Kurtköy Spor’un İstanbul’da örnek bir kulüp modeli oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Akpınar, A takım seviyesinde genellikle 20 yaş üzeri futbolcuların oynadığını, ancak kendilerinin 17-18 yaşındaki gençlerle bu mücadeleyi vererek başarı sağladıklarını ifade etti. Bu stratejinin gençlerin gelişimi için kritik olduğunu belirtti.
En Büyük İhtiyaç: Yeni Tesis
Başarıların artarak devam etmesi ve daha fazla gence ulaşabilmek için mevcut tesislerin yetersiz kaldığını belirten Akpınar, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’den randevu talep ettiklerini ve yeni bir tesis isteğinde bulunacaklarını açıkladı. Akpınar,
dedi. “Kendi imkanlarımızla sahamızı ve tesisimizi yaşlaşık 6 milyon TL harcayarak yeniledik ancak Kurtköy, Yenişehir, Çamlık gibi büyük mahalleleri temsil eden bir kulüp olarak daha kapsamlı bir tesise ihtiyacımız var. Çocukları tablet ve telefon başından alıp yeşil sahalara çekmek için bu şart”
“Akademili Teknik Kadro ile Çalışıyoruz”
Toplantıda söz alan teknik heyet ise başarının tesadüf olmadığını, Fikret Hoca, Dursun Pehlivan, Ercan Yücak, Muhammet Hoca ve Uğur Hoca gibi deneyimli ve birçoğu akademik geçmişe sahip antrenörlerle çalıştıklarını belirtti. Ekip, tesis sorununun çözülmesi halinde amatör spor kulüpleri arasında fark oluşturan bir yapıya kavuşacaklarının altını çizdi.
