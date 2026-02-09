Kurtköyspor kulübü başkanı Önder Akpınar: "Başarılarıyla dolu örnek bir kulübüz"

En Büyük İhtiyaç: Yeni Tesis

Başarıların artarak devam etmesi ve daha fazla gence ulaşabilmek için mevcut tesislerin yetersiz kaldığını belirten Akpınar, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’den randevu talep ettiklerini ve yeni bir tesis isteğinde bulunacaklarını açıkladı. Akpınar, “Kendi imkanlarımızla sahamızı ve tesisimizi yaşlaşık 6 milyon TL harcayarak yeniledik ancak Kurtköy, Yenişehir, Çamlık gibi büyük mahalleleri temsil eden bir kulüp olarak daha kapsamlı bir tesise ihtiyacımız var. Çocukları tablet ve telefon başından alıp yeşil sahalara çekmek için bu şart” dedi.