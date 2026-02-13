Altın dibe mi çakılacak? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu, kaç lira ediyor?

13 Şubat 2026 Cuma haftanın son işlem gününde gram altın, çeyrek altın ve ONS altın ne kadar oldu, düştü mü soruları, yatırımı olanların gündeminde. ABD tarım dışı istihdam verileri geçtiğimiz günler açıklandı ve rakamların beklentilerin üzerinde geldi. Bu durumun ardından altın fiyatları da düşüş seyrini sürdürüyor. Fakat, ons altın bu sabah itibarıyla kayıplarının bir kısmını geri aldı. Bu sabah ise gram altın 7 bin TL, çeyrek altın 11.914 TL ve ONS altın 4.975 dolar seviyelerinden güne başladı. Kapalıçarşı'da ise gram altın günün açılışını 7319 TL'den yaptı. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile Kapalıçarşı ve serbest piyasa anlık alış satış fiyatı tablosu da mercek altına alındı. Peki Altın fiyatları düşecek mi, yeniden yükselir mi? Gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu, kaç lira ediyor? İşte 13 Şubat 2026 Cuma altın fiyatları son dakika canlı takip ekranı...