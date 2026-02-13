  1. Anasayfa
Altın dibe mi çakılacak? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu, kaç lira ediyor?

13 Şubat 2026 Cuma haftanın son işlem gününde gram altın, çeyrek altın ve ONS altın ne kadar oldu, düştü mü soruları, yatırımcıları tarafından merak ediliyor... İşte güncel altın fiyatları...
13 Şubat 2026 Cuma haftanın son işlem gününde gram altın, çeyrek altın ve ONS altın ne kadar oldu, düştü mü soruları, yatırımı olanların gündeminde. ABD tarım dışı istihdam verileri geçtiğimiz günler açıklandı ve rakamların beklentilerin üzerinde geldi. Bu durumun ardından altın fiyatları da düşüş seyrini sürdürüyor. Fakat, ons altın bu sabah itibarıyla kayıplarının bir kısmını geri aldı. Bu sabah ise gram altın 7 bin TL, çeyrek altın 11.914 TL ve ONS altın 4.975 dolar seviyelerinden güne başladı. Kapalıçarşı'da ise gram altın günün açılışını 7319 TL'den yaptı. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile Kapalıçarşı ve serbest piyasa anlık alış satış fiyatı tablosu da mercek altına alındı. Peki Altın fiyatları düşecek mi, yeniden yükselir mi? Gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu, kaç lira ediyor? İşte 13 Şubat 2026 Cuma altın fiyatları son dakika canlı takip ekranı...

Altın fiyatları son durum, 13 Şubat 2026 Cuma günü canlı ve anlık tablo verileriyle dikkatle takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ekonomi grafiklerine yansıdı. ABD tarım dışı istihdam verileri Çarşamba günü açıklandı ve rakamlar beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Bu veriler doğrultusunda FED'in faiz indirimi olasılığı da düştü. Düşük faiz ortamında yatırımcı güvenli liman talebi ile değerli metallere yöneliyor. Spot altın fiyatları güçlü ABD istihdam verileri ve yatay seyreden dolar endeksi sonrası 5000 dolar seviyesinin altına geriledi. ONS altın, yeni işlem günü açılışını 4.975 dolar seviyelerinden yaptı. Kapalıçarşı'da gram altın ise 7 bin TL liradan güne başladı. Peki bugün altın ne kadar, kaç TL? Gram altın, çeyrek altın, ONS altın alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte altın fiyatları tablosu...

ALTIN FİYATLARINDA AŞAĞI YÖNLÜ HAREKET SÜRÜYOR
Altın fiyatları beklentilerin üzerinde artan ABD tarım dışı istihdamı verileri sonrası düşüş seyrini sürdürüyor. Ancak ons altın bu sabah kayıplarının bir kısmını geri aldı.

Çarşamba günü açıklanan verilere göre ABD tarım dışı istihdamı beklentilerin üzerinde arttı. Bu veriler ile ABD Merkez Bankası Fed'in bu yıl faiz indirimine gitme ihtimali zayıfladı. Düşük faiz ortamında yatırımcı güvenli liman talebi ile değerli metallere yöneliyor.

Spot altın fiyatları güçlü ABD istihdam verileri ve yatay seyreden dolar endeksi sonrası 5000 dolar seviyesinin altına geriledi.

Sabah saatlerinde 4889 dolar seviyesine kadar inen altının ons fiyatı kayıplarının bir kısmını geri alarak şu sıralarda 4975 dolar seviyesinde güne başladı.

Gram altın ise aynı saatlerde 7000 TL seviyesine tutundu.

İŞTE ALTIN FİYATLARI 13 ŞUBAT 2026

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı:6.997,10 TL

Gram altın satış fiyatı:6.998,47 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın alış fiyatı:11.766,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:11.905,00 TL

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış (USD) fiyatı:4.984,82

Ons altın satış (USD) fiyatı:4.985,66

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı:46.919,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı:47.437,00 TL

