Altın dibe mi çakılacak? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu, kaç lira ediyor?

ALTIN FİYATLARINDA AŞAĞI YÖNLÜ HAREKET SÜRÜYOR
Altın fiyatları beklentilerin üzerinde artan ABD tarım dışı istihdamı verileri sonrası düşüş seyrini sürdürüyor. Ancak ons altın bu sabah kayıplarının bir kısmını geri aldı.
Çarşamba günü açıklanan verilere göre ABD tarım dışı istihdamı beklentilerin üzerinde arttı. Bu veriler ile ABD Merkez Bankası Fed'in bu yıl faiz indirimine gitme ihtimali zayıfladı. Düşük faiz ortamında yatırımcı güvenli liman talebi ile değerli metallere yöneliyor.
Spot altın fiyatları güçlü ABD istihdam verileri ve yatay seyreden dolar endeksi sonrası 5000 dolar seviyesinin altına geriledi.
Sabah saatlerinde 4889 dolar seviyesine kadar inen altının ons fiyatı kayıplarının bir kısmını geri alarak şu sıralarda 4975 dolar seviyesinde güne başladı.
Gram altın ise aynı saatlerde 7000 TL seviyesine tutundu.